CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Три четверти студентов-айтишников считают стажировки в ИТ-компании лучшим способом приобрести профессиональные навыки

По данным «Т1», в вопросах профессионального обучения и развития молодежь отдает предпочтение практике: 76,3% студентов технических специальностей считают, что стажировки и участие в реальных проектах — лучший способ подготовиться к трудоустройству. К таким выводам аналитики пришли на основе опроса среди участников летнего ИТ-лагеря, который холдинг проводит уже второй год подряд. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Опрос проведен среди 160 студентов российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Ижевска, Новосибирска и других городов.

Учитывая возросшую конкуренцию среди junior-специалистов, упор на приобретение практических навыков в условиях реального бизнеса повышает шансы на трудоустройство. Респонденты отметили, что вовлечение молодых сотрудников в инициативы по развитию внутри компании может стать одним из решающих факторов при выборе желаемого места работы.

Всего в опросе в рамках образовательного интенсива «Т1» приняли участие студенты из разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Ижевска, Новосибирска и др. Начинающие специалисты ответили на вопросы, связанные с их видением собственных карьерных перспектив в индустрии и подготовкой к выходу на рынок труда. Так, на старте профессионального пути для молодых ИТ-специалистов оказались особенно важны опытные наставники и возможность работать с интересными задачами — эти факторы назвали ключевыми 73,8% и 63,1% респондентов соответственно. А высокий уровень зарплаты стал приоритетом лишь для четверти студентов.

При этом большинство ребят рассчитывают на быстрое продвижение по карьерной лестнице: практически 80% уверены, что через пять лет после начала трудовой деятельности они смогут занять senior-позицию или руководящую должность.

Самыми популярными направлениями для профессионального развития у студентов стали разработка ПО (42,5%) и аналитика данных (19,4%). Более 70% студентов ИТ-специальностей хотят построить будущую карьеру в родном городе или региональном центре, а о переезде в одну из технологических столиц — Москву или Санкт-Петербург — задумывается лишь каждый третий респондент.

«Полученные данные подтверждают общий тренд на формирование новой технологической реальности и сигнализируют о зрелости ИТ-экосистемы страны. В «Т1» мы делаем ставку на развитие молодежи и стремимся погружать будущих специалистов в реальные бизнес-задачи, чтобы они как можно раньше почувствовали специфику работы в индустрии. Так, участие в ИТ-лагере «Т1» помогает студентам развить прикладные и гибкие навыки через командную работу над реальными кейсами. А системная работа с вузами, проведение технологических олимпиад и хакатонов, обмен экспертизой в рамках собственных мероприятий и вовлечение молодых ребят из разных городов в масштабные проекты становится основой создания сильных центров компетенций и формирования кадрового резерва для ИТ-отрасли», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровой контроль строительства: как российские компании задают новый стандарт цифровой стройки

Oracle выставила на улицу 70 разработчиков легендарной открытой СУБД MySQL

Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами

Ни пенсий, ни страховки, ни стажа. Российские компании не хотят нанимать ИТ-шников в штат

Дмитрий Шаров, «ЦОД Эксперт»: Главным триггером для развития коммерческих ЦОД остается политика государства

Хозяева сайтов смогут назначать плату компаниям, которые обучают нейросети на их материале. Разработан стандарт

Конференции

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта

CNews AI Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Обзор моноблока Acer Aspire C27-1: универсальный офисный компьютер

Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет
Показать еще