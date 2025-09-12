Три четверти студентов-айтишников считают стажировки в ИТ-компании лучшим способом приобрести профессиональные навыки

По данным «Т1», в вопросах профессионального обучения и развития молодежь отдает предпочтение практике: 76,3% студентов технических специальностей считают, что стажировки и участие в реальных проектах — лучший способ подготовиться к трудоустройству. К таким выводам аналитики пришли на основе опроса среди участников летнего ИТ-лагеря, который холдинг проводит уже второй год подряд. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Учитывая возросшую конкуренцию среди junior-специалистов, упор на приобретение практических навыков в условиях реального бизнеса повышает шансы на трудоустройство. Респонденты отметили, что вовлечение молодых сотрудников в инициативы по развитию внутри компании может стать одним из решающих факторов при выборе желаемого места работы.

Всего в опросе в рамках образовательного интенсива «Т1» приняли участие студенты из разных городов страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Ижевска, Новосибирска и др. Начинающие специалисты ответили на вопросы, связанные с их видением собственных карьерных перспектив в индустрии и подготовкой к выходу на рынок труда. Так, на старте профессионального пути для молодых ИТ-специалистов оказались особенно важны опытные наставники и возможность работать с интересными задачами — эти факторы назвали ключевыми 73,8% и 63,1% респондентов соответственно. А высокий уровень зарплаты стал приоритетом лишь для четверти студентов.

При этом большинство ребят рассчитывают на быстрое продвижение по карьерной лестнице: практически 80% уверены, что через пять лет после начала трудовой деятельности они смогут занять senior-позицию или руководящую должность.

Самыми популярными направлениями для профессионального развития у студентов стали разработка ПО (42,5%) и аналитика данных (19,4%). Более 70% студентов ИТ-специальностей хотят построить будущую карьеру в родном городе или региональном центре, а о переезде в одну из технологических столиц — Москву или Санкт-Петербург — задумывается лишь каждый третий респондент.

«Полученные данные подтверждают общий тренд на формирование новой технологической реальности и сигнализируют о зрелости ИТ-экосистемы страны. В «Т1» мы делаем ставку на развитие молодежи и стремимся погружать будущих специалистов в реальные бизнес-задачи, чтобы они как можно раньше почувствовали специфику работы в индустрии. Так, участие в ИТ-лагере «Т1» помогает студентам развить прикладные и гибкие навыки через командную работу над реальными кейсами. А системная работа с вузами, проведение технологических олимпиад и хакатонов, обмен экспертизой в рамках собственных мероприятий и вовлечение молодых ребят из разных городов в масштабные проекты становится основой создания сильных центров компетенций и формирования кадрового резерва для ИТ-отрасли», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.