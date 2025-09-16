РВБ и МГИМО подготовят специалистов для цифровой экономики

Компания РВБ (Объединенная компания Wildberries&Russ) и Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились о развитии и реализации образовательных и научно-исследовательских проектов, а также создании совместной экосистемы для подготовки квалифицированных специалистов. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

В рамках сотрудничества РВБ и МГИМО совместно с Академией ритейла уже сегодня открывают специализированный курс «Онлайн-торговля и маркетплейсы» для магистрантов Института маркетинга и предпринимательства МГИМО. Планируется совместная организация практик и стажировок для студентов института в стенах объединенной компании, проведение научно-образовательных мероприятий, запуск и развитие новых совместных образовательных программ, поддержка талантливых студентов.

Свои подписи под документом поставили директор по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль и проректор по научной работе МГИМО Андрей Байков.

«Партнерство одного из ведущих мировых вузов и международной компании с большим опытом в электронной коммерции и ИТ — это важный шаг к формированию и развитию будущих высококвалифицированных кадров для цифровой экономики не только в России, но и в мире. Мы предоставим студентам МГИМО реальную базу для их исследований и идей — доступ к нашим платформам, технологиям, практическим знаниям, масштабным проектам и экспертам. Практико-ориентированное образование — ключ к подготовке востребованных специалистов», — отметил директор Департамента по развитию инноваций и экосистемы РВБ Игорь Коваль.

Эксперты компании РВБ примут участие в качестве приглашенных лекторов и менторов на прикладных магистерских программах Института маркетинга и предпринимательства МГИМО — «Отраслевой маркетинг товаров и услуг» и «Цифровой маркетинг». Кроме того, студенты МГИМО смогут в числе первых стать участниками программы стажировки РВБ в 2026 г.

«Соглашение о сотрудничестве с одним из лидеров национального бизнеса работает в первую очередь на интересы наших слушателей. Опыт российской компании, ставшей крупнейшим игроком не только на своем рынке, но и во многих зарубежных странах, заслуживает изучения в вузах мирового уровня. Тем более когда речь идет о цифровом бизнесе. Особенно важно, что в нашем практико-ориентированном подходе передача знаний происходит в прямом контакте студентов, магистрантов с топ-менеджерами бизнеса. Хочу искренне пожелать успеха всем нашим совместным проектам», — сказал проректор по научной работе МГИМО МИД России Андрей Байков.

Сотрудничество РВБ и МГИМО при координационной поддержке Академии ритейла позволит сторонам расширить свои возможности и компетенции в образовательной и научной деятельности, а также в сфере развития и поддержки профессиональных кадров.

«Уже первый шаг партнерства МГИМО и РВБ — это пример рождения уникального проекта. Курс «Цифровые платформы в ритейле» впервые раскрывает для слушателей стратегические направления развития маркетплейсов в России и систему управления этой сложнейшей бизнес-моделью. С учетом огромной роли маркетплейсов на современном розничном рынке, на практике это позволит ребятам информировано принимать множество своих решений в бизнесе и маркетинге», — отметил основатель Академии ритейла, доцент МГИМО Алексей Филатов.

Образовательное направление в РВБ появилось в ноябре 2024 г. Пилотным проектом стал «Клуб Инициативной Молодежи» (КИМ) — конкурс грантовой поддержки для молодых ученых и талантливых студентов. Сегодня компания Wildberries & Russ сотрудничает уже с более 60 вузами, колледжами и школами. Это совместные обучающие программы, карьерные мероприятия, регулярные лекции, хакатоны, поддержка школьных олимпиад, стажировки, онлайн-практика для студентов вузов и колледжей и пр. Кроме того, департамент обучения развивает образовательное направление для предпринимателей и сотрудников компании. Недавно компания РВБ получила образовательную лицензию, это позволит планировать и запускать еще более масштабные и важные проекты.