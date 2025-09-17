Axenix проведет в ИТМО образовательный курс по ИТ-архитектуре

Консалтинговая технологическая компания Axenix запускает Архитектурную школу в университете ИТМО. В ходе цикла лекций и практических занятий эксперты компании познакомят студентов с самыми актуальными методиками, инструментами и технологиями проектирования ИТ-решений. Также в программу включены практикумы, где слушатели курса будут решать задачи, созданные на основе реальных проектных кейсов архитекторов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Ранее Axenix заключила официальное соглашение о сотрудничестве с вузом для реализации эффективной совместной подготовки молодых кадров. Одной из инициатив в этом направлении и стала Школа архитекторов, которая будет интегрирована в образовательные программы магистратуры «Программирование и интернет-технологии» и «Информационные системы бизнеса», реализуемые на факультете информационных технологий и программирования.

Данные образовательные программы фокусируются на подготовке старших ИТ-специалистов для крупных корпораций, в концепции «нулевого цикла адаптации» к реальным рабочим процессам на предприятии.

Курс Архитектурной школы Axenix познакомит студентов ИТМО с разными видами архитектур, систем и проектов, ролью архитектора, основными стилями и паттернами проектирования, особенностями разработки backend- и frontend-приложений, а также машинным обучением и развитием ИИ. Особое внимание уделяется вопросам декомпозиции ИТ решений на функциональные компоненты, т.е. топологиям микросервисных решений, отвечающих современным требованиям.

Программа включает лекционный блок и три практических кейса, где слушатели решают задачи, приближенные к реальной деятельности ИТ-архитектора. На протяжении всего курса студенты будут проектировать и развивать свое архитектурное решение, практикуясь в каждой из изложенных в курсе тем. Все выпускники Архитектурной школы получают сертификат и брендированные подарки. Спикеры курса — сотрудники компании Axenix, эксперты в своих областях, практикующие архитекторы с многолетним опытом.

«ИТ-архитектор — это специалист, который проектирует сложные технологические системы, обеспечивая их устойчивость, масштабируемость и соответствие бизнес-целям. Он работает на стыке множества ИТ-дисциплин — от инфраструктуры и разработки до аналитики и ИИ. Поэтому сегодня спрос на ИТ-архитекторов значительно превышает предложение. Наша совместная с ИТМО задача — ответить на этот спрос. Программа стремится заложить прочный фундамент для будущих архитекторов, предоставляя им знания и навыки, которые станут основой для профессионального роста. Мы учим системному мышлению, проектированию масштабируемых и надежных решений, а также интеграции технологий в бизнес-процессы. Эти компетенции, подкрепленные практическим опытом, позволят выпускникам стать востребованными ИТ-архитекторами», — сказал идеолог курса, ведущий архитектор Axenix Дмитрий Кузнецов.

В компании подчеркивают, что школа не заменяет реальный опыт, но погружает в контекст, в котором работает архитектор, и демонстрирует пространство технологических вариантов, в котором он действует. Более того, школа позволяет студентам технических и ИТ-направлений, «прокачать» свои hard skills и открывает хорошую перспективу осознанного профессионального выбора.

«Мы смотрим на этот проект как на инвестицию в будущее. В школе студенты знакомятся с ролью архитектора, направлениями этой практики, углубляют технологическую базу, приобретают опыт и в дальнейшем эти знания дадут им конкурентное преимущество и помогут в карьерном треке. При этом целостное понимание ИТ-ландшафта и взаимосвязей его компонентов важно не только архитекторам, но и системным аналитикам, разработчикам, тестировщикам — всем, кто хочет расти и развиваться в профессии», — сказал Юрий Иванов, региональный директор Axenix в Санкт-Петербурге.

Ранее компания реализовала аналогичный проект в Московском государственном университете на Факультете вычислительной математики и кибернетики, который готовит кадры в области фундаментальных исследований по прикладной и вычислительной математике, информатике и программированию. Кроме того, к открытию готовится школа Axenix в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана.

«Мы рады сотрудничеству с компанией Axenix, такие совместные программы помогают нашим студентам получить актуальные практические навыки, востребованные прямо сейчас — и тем самым победить в конкуренции на рынке найма старших ИТ-специалистов. Экспертиза и опыт Axenix пригодятся во многих сферах деятельности именно для связи университетской теории с ежедневной практикой работы в реальных проектах», — сказал Святослав Штумпф, к.ф.-м.н., руководитель образовательных программ магистратуры ФИТиП университета ИТМО.