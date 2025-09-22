Компания «Мультифактор» представила корпоративный бренд

«Мультифактор», российский разработчик ИБ- и ИТ-решений, обновил свой бренд. Ранее компания была известна, как разработчик и поставщик системы двухфакторной аутентификации и контроля доступа Multifactor. За последние годы «Мультифактор» расширил свою продуктовую линейку. В портфеле компании появились служба каталогов с ядром собственной разработки Multidirectory и инструмент для отправки push-сообщений на любые устройства и операционные системы Multipushed. Об этом CNews сообщили представители «Мультифактор».

Ежегодный рост, разработка и развитие новых продуктов, обновленная стратегия и позиционирование компании — все это лежит в основе развития вендора и необходимости создания корпоративного бренда как разработчика актуального программного обеспечения на ИБ- и ИТ-рынке.

«Создание бренда «Мультифактор» говорит о том, что компания уверенно растет и развивается, а значит, пришло время меняться. Мы создали сильный и узнаваемый бренд продукта — системы двухфакторной аутентификации, а теперь готовы представить себя как полноценного разработчика не только ИБ, но и ИТ-решений, выходящего за пределы ассоциаций с двухфакторной аутентификацией и рынком информационной безопасности. Каждый наш продукт — это идея, опыт, знания, характер и позиция. Мы превращаем технологии в эффективный инструмент для безопасной и стабильной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса», — Константин Ян, генеральный директор компании «Мультифактор».

Ключевые визуальные изменения — новый логотип компании-разработчика, который отсылает к знаменитым картинам Малевича и Кандинского, ярких представителей русского авангарда, движения, изменившего будущее и повлиявшее на жизнь каждого. Философия компании «Мультифактор» похожа — создавать передовые решения и инструменты для безопасной и стабильной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса, используя лучший опыт и экспертизу.

«Сегодня «Мультифактор» — не моновендор, а разработчик ИБ- и ИТ-решений для безопасной и стабильной работы ИТ-инфраструктуры бизнеса. Логотип представлен в виде квадрата — отсылка к русским авангардистам. Формы внутри — преемственность от флагманского решения компании, которые, выходя за рамки, говорят о постоянном росте и развитии», — Елена Крапивина, директор по маркетингу «Мультифактор».