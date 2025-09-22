«ВкусВилл» объявляет о ребрендинге «Автомакона» и переименовывает его в «ТехВилл» — технологии, которые двигают ритейл вперед

«ВкусВилл» проводит ребрендинг своей технологической «дочки» — компании «Автомакон». Новое название — «ТехВилл» (полное наименование — «Технологии ВкусВилл») — отражает смысл и миссию компании: создание современных ИТ-решений, которые уходят в основу развития ритейла будущего. В ближайшее время к «ТехВиллу» присоединятся ООО «ДатаЛаб» и ООО «Фулстек». Об этом CNews сообщили представители «ВкусВилл».

В июле 2025 г. «ВкусВилл» объявил о завершении сделки по приобретению части структур ГК «Автомакон» (ООО «Автомакон», ООО «ДатаЛаб», ООО «Фулстек»), которые занимались развитием информационных технологий сети «ВкусВилл» в течение последнего десятилетия. Этот шаг стал началом нового этапа в развитии ИТ «ВкусВилла», больших перспектив для расширения возможностей и реализации новых амбициозных проектов для обеих компаний и сотрудников.

Логичным продолжением стало концептуальное брендинговое объединение трех компаний. Название «ТехВилл» родилось из желания сохранить сильную связь с материнским брендом «ВкусВилл», при этом отразить технологическую составляющую компании. Это не просто игра слов — это отражение ДНК компании: технологии, встроенные в повседневную жизнь покупателей и сотрудников «ВкусВилла».

«ТехВилл» будет заниматься теми же задачами, что и прежде, но под новым, ярким и понятным названием: разработкой программного обеспечения как для покупателей (мобильное приложение, сайт, сервисы доставки, персонализация), так и для внутреннего пользования (системы управления складами, логистикой, аналитикой, CRM, автоматизация магазинов). Фокус работы — создание технологий, которые делают «ВкусВилл» лидирующим технологическим ритейлером в России.

Помимо ребрендинга и создания бренд-бука компании со своими атрибутами, команда запустила новый сайт, который станет витриной для ИT-специалистов, партнеров и всех, кто интересуется цифровой трансформацией «ВкусВилла».

«Мы запустили трансформацию бренда, чтобы он отвечал текущим вызовам рынка и нашим амбициями. «ТехВилл» — это полноценный технологический центр компетенций внутри экосистемы «ВкусВилла». Мы видим его как новатора, который будет формировать цифровое лицо компании в ближайшие годы. Мы объединяем развитие и масштабирование существующих решений. Но как и в любом тех-бизнесе — двери для инноваций всегда открыты. Главное — стабильность, качество и соответствие потребностям пользователей», — Дмитрий Апаршев, управляющий по ИТ «ВкусВилл».