Экспертный совет «Ассоциации ФинТех» согласовал пакет новых стандартов открытых API для финансового рынка

На заседании экспертного совета по внедрению открытых API при «Ассоциации ФинТех» был одобрен пакет из десяти новых и обновленных стандартов открытых API, которые будут направлены в Банк России для рассмотрения в качестве рекомендательных для всей отрасли. Участники рынка подтвердили валидность стандартов. Переход на новые версии стандартов запланирован на 1 октября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации ФинТех».

Согласованные стандарты охватывают важные для участников интеграций по открытым API направления — базовые основы взаимодействия: Общие положения, Глоссарий, Профили безопасности API и требования к прикладным стандартам; ключевые спецификации API: для получения информации о счетах и согласий на доступ к ним — как для физических, так и для юридических лиц.

Стандарты уже применяются в продуктивной среде, например, в обмене данными по счетам среди лидирующих банков России. Спецификации API опубликованы в базе знаний для разработчиков на портале АФТ.

Также в рамках заседания был рассмотрен вопрос гармонизации стандартов открытых API с комплексом стандартов Банка России в Национальной платежной системе на основе международного стандарта ISO 20022. Эта работа направлена на обеспечение сквозной обработки и анализа информации о счетах и платежах на всех этапах.

«Согласование пакета новых стандартов и четких сроков миграции — ключевая веха: мы переходим от стадии экспериментов к созданию стандартизированной экосистемы с понятными правилами, что дает участникам необходимую определенность для планирования ресурсов и уверенного движения вперед. Это важнейший шаг в реализации концепции Банка России по внедрению Открытых API, открывающей дорогу для создания новых сервисов в интересах потребителей и участников рынка», — сказала директор по развитию открытых данных и экосистем «Ассоциации Финтех» Анастасия Каючкина.

