«Ростелеком» и Соцфонд дополнили «Азбуку интернета» новыми уроками об умных устройствах

«Ростелеком» и Социальный фонд России расширили образовательный проект «Азбука интернета» новыми учебными материалами, посвященными умным устройствам. Новый модуль состоит из четырех отдельных уроков, которые позволят старшему поколению освоить принципы работы, подключение и безопасное использование современных гаджетов. К каждому уроку разработаны специальные методические рекомендации с презентациями для преподавателей.

На занятиях слушатели узнают о современных умных устройствах: холодильниках, пылесосах, чайниках, розетках, кондиционерах, лампочках и даже беспилотных автомобилях. Благодаря технологиям искусственного интеллекта эти устройства становятся более интеллектуальными и адаптивными, повышая комфорт и безопасность пользователей. Например, через мобильное приложение можно управлять отоплением, поливом или освещением удаленно, а также следить за безопасностью дома. Теперь еще только собираясь поехать зимой на дачу, можно удаленно включить теплый пол, чтобы прогреть дом к приезду. Умные садовые системы сообщат о необходимости полива или автоматически включат полив растений. Умные лампочки позволят удаленно проверить выключен ли свет и, при необходимости, выключить его. Или выключить утюг через приложение, если он включен в умную розетку.

Курс «Азбуки интернета» включает также раздел о правилах безопасного использования умных устройств, отдельные уроки посвящены умным колонкам и cмарт-ТВ, которые сегодня пользуются особой популярностью.

Наталья Шушлина, руководитель проекта «Азбука интернета» в «Ростелекоме», сказала: «Расширение образовательных материалов “Азбуки интернета” по умным устройствам помогает пенсионерам осваивать современные технологии и безопасно интегрировать их в повседневную жизнь. Мы считаем важным, чтобы каждый мог воспользоваться преимуществами цифровых решений, делая свою жизнь удобнее и безопаснее. И, конечно, старшее поколение не должно оставаться в стороне от этого процесса».

