«Ростелеком» открыл учебный класс в Красноярске для подготовки мастеров по обслуживанию абонентов

Компания «Ростелеком» запустила инновационный учебный класс на базе колледжа радиоэлектроники и информационных технологий в Красноярске. За четыре месяца студенты смогут бесплатно пройти профессиональную подготовку, сдать экзамены и приступить к работе мастера по обслуживанию абонентов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Образовательный курс включает теоретический блок и практические занятия. В процессе обучения участники получат доступ к корпоративному онлайн-университету, где размещены лекционные материалы. В учебном классе они смогут закрепить знания, работая с современными инструментами, оборудованием, гаджетами и программно-аппаратными комплексами, используемыми в работе связистов и ИТ-специалистов.

Алексей Усатов, директор Красноярского филиала «Ростелекома»: «Программа рассчитана на 64 академических часа. Она позволяет студентам полностью погрузиться в профессию. Онлайн-лекции будут проводить эксперты “Ростелекома”, а очные занятия — преподаватели колледжа, также прошедшие нашу подготовку».

По окончанию курса студенты научатся подключать и настраивать цифровые сервисы, работать с роутерами, ТВ-приставками, видеокамерами, домофонами и системами умного дома. Еще одним важным навыком станет умение ясно и результативно взаимодействовать с клиентами услуг.

Александр Войнов, директор Красноярского колледжа радиоэлектроники и информационных технологий: «Новый учебный класс — важный результат совместной работы колледжа и “Ростелекома”. В дальнейшем мы планируем расширять учебные программы и использовать дополнительные площадки для технологического переоборудования. Практические знания, полученные студентами, значительно повысят их конкурентоспособность на рынке труда».

Занятия по курсу стартуют в начале октября. Его выпускники смогут устроиться в «Ростелеком» и продолжить профессионально развиваться, выбрав частичную или полную занятость.

