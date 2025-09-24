CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Сила цифровизации: новые инструменты помогают закрывать вакансии почти в пять раз быстрее

HR-службы крупных компаний активно внедряют цифровые технологии для оптимизации процессов найма. В условиях дефицита кадров скорость взаимодействия с кандидатами становится критически важной: благодаря новым технологиям специалисты могут сокращать этот процесс почти в пять раз — такими данными поделилась советник директора по развитию «Авито Работа» Надежда Сацкив. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

По данным исследования «Авито Работа», 45% респондентов ценят возможность проходить собеседования в удобное время, а 33% отмечают скорость и объективность алгоритмов. Сегодня многие компании используют чат-ботов и искусственный интеллект на этапах первичного отбора, что помогает рекрутерам сосредоточиться на стратегических задачах.

«Важно понимать, что цифровизация HR — это не про замену людей алгоритмами, а про то, как технологии могут раскрыть их потенциал и повысить производительность. Например, с помощью сервиса HRMOST рекрутеры сокращают время закрытия вакансий с двух недель до трех дней. Более того, современные инструменты позволяют не просто находить нужные компетенции, а выстраивать индивидуальные траектории развития для каждого сотрудника, делая инвестиции в кадры точными и эффективными, особенно в отраслях с высокой текучестью и сезонным спросом», — отметила советник директора по развитию «Авито Работа» Надежда Сацкив.

«Вопросы кадрового обеспечения сегодня имеют ключевое значение в повестке дня большинства работодателей. Именно от того, насколько эффективно мы выстраиваем кадровые стратегии, зависит конкурентоспособность компаний, устойчивость бизнеса и развитие отраслей экономики в целом», — отметил генеральный директор Национального агентства Алексей Вовченко.

Спикер подчеркнул, что современный рынок труда требует от работодателей комплексного подхода, — от работы со школьниками и студентами до поддержки профессионального развития уже состоявшихся специалистов. И руководителям предприятий сегодня очевидна принципиальная роль системного взаимодействия бизнеса, образования и государства.

