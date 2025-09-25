CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» и «Акселератор ФРИИ» ищут технологические компании в сфере ИИ и бизнестеха

Цифровой кластер «X.Технологии» «Ростелекома» совместно с Центром корпоративных инноваций и продуктового развития «Акселератора ФРИИ» запустили скаутинг перспективных технологических решений. Об этом CNews сообщили представители «Акселератора ФРИИ».

Программа ориентирована на зрелые стартапы и технологические компании с выручкой от 50 млн руб. год.

Анастасия Демидова, руководитель направления инвестиций и трансформации бизнеса «Акселератора ФРИИ»: «Партнерство «Ростелекома» и «Акселератора ФРИИ» в рамках программ корпоративных инноваций развивается не первый год. Нам важно не просто находить перспективные технологические команды, но и создавать условия для их устойчивого роста в партнерстве с крупным бизнесом. Развитие экосистемы и соединение корпораций со зрелыми технологическими решениями – одна из ключевых задач нашего Центра в рамках данной программы».

«Мы рады открыть двери для перспективных технологических компаний, чтобы вместе обеспечивать масштабирование их бизнеса и ускорять внедрение передовых решений на рынке. Демодень «Окно возможностей» – уникальная платформа для расширения горизонтов роста, налаживания новых партнерств и достижения новых высот в развитии», – Дмитрий Рейдман, руководитель бизнес-кластера «Х.Технологии» «Ростелекома».

В фокусе технологические решения, которые способны усиливать продуктовое направление и давать реальную ценность бизнесу. Для стартапов – это вход в экосистему, где возможны пилоты, инвестиции и масштаб. А для корпораций – возможность внедрять инновации быстрее и точнее.

