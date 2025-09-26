VolgaBlob и TS Solution запускают совместный обучающий проект по мониторингу данных

На образовательном портале TS University (образовательная платформа TS Solution) станет доступно обучение анализу и мониторингу данных. Курс компании VolgaBlob будет размещен в открытом доступе — любой желающий сможет повысить свои компетенции в области работы с данными и научиться извлекать из них пользу для бизнеса.

TS Solution с 2022 г. развивает бесплатный образовательный проект TS University, который включает в себя два тематических трека — информационная безопасность и ИТ-инфраструктура. На сайте проекта в открытом доступе публикуются как теоретические, так и практические материалы — курсы, вебинары, статьи, книги и инструкции.

Сейчас на портале зарегистрировано более 25 тысяч уникальных пользователей, среди которых — люди, стремящиеся улучшить свои навыки и компетенции, а также студенты и молодые специалисты, которым важно повысить свою ценность на рынке труда. Часто ресурс посещают сотрудники компаний-интеграторов, дистрибьюторов и вендоров, которым важно изучить нюансы в работе отечественных ИТ-решений.

Теперь на портале TS University будет доступно обучение от компании VolgaBlob. Курс «Введение в анализ данных на базе платформы Smart Monitor: практические навыки работы с универсальной системой мониторинга» представляет собой серию теоретических вебинаров в видеозаписи. Он позволит с нуля освоить базовые принципы работы с инструментами мониторинга и анализа данных. Обучение будет проходить с использованием собственной разработки компании VolgaBlob — платформы Smart Monitor.

Все лекции сопровождаются практической частью, в рамках которой лектор настраивает систему и демонстрирует ее работу в специальной лаборатории. Общая длительность курса из 8 занятий составляет около 4 часов.

По итогам его прохождения участники получат навыки, достаточные для работы с системой мониторинга данных. Курс научит их запускать поисковые запросы, строить дашборды и визуализации, настраивать уведомления и инциденты, отслеживать здоровье сервисов с помощью ресурсно-сервисной модели.

«Нам была крайне важна сильная экспертиза VolgaBlob в области управления данными. Наша совместная работа — это вклад в развитие российского рынка мониторинга и формирование пула квалифицированных кадров, которые так нужны сейчас и компаниям-интеграторам, и вендорам, и конечным бизнес заказчикам», — сказал учредитель TS Solution Михаил Зимин.

«Курс, который мы запускаем в рамках TS University, предназначен для аналитиков, инженеров и технических пресейлов, которые хотели бы познакомиться с возможностями платформы Smart Monitor. Он поможет с нуля освоить базовую настройку системы мониторинга и научиться извлекать пользу из данных с помощью поиска, визуализаций, инструментов реакции. Открытое образование — важный шаг к развитию отрасли, и мы рады поделиться своей экспертизой в рамках совместного проекта с TS Solution», — отметила руководитель проектов по партнерскому направлению VolgaBlob Анна Сенченя.

В планах развития платформы TS University — увеличение количества обучающих материалов и вендоров-участников проекта.