Axoft и Axel Pro объявляют о стратегическом партнерстве

Продуктовая студия Axel Pro, фокусирующаяся на создании и продвижении решений по кибербезопасности, и центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft заключили дистрибуторское соглашение. Сотрудничество направлено на развитие российского рынка кибербезопасности и поддержку партнеров.

Сотрудничество позволит Axel Pro расширить рынок присутствия, получить доступ к новым сегментам через партнерскую сеть Axoft, ускорить и сделать более эффективной коммуникацию с заказчиками. Партнеры смогут оптимизировать цикл продаж за счет готовых демо- и обучающих материалов от вендора, повысить свою конкурентоспособность на рынке ИБ.

Флагманские решения производителя: AxelNAC (Network Access Control/NAC-решения) – высокотехнологичная платформа контроля сетевого доступа, предназначенная для управления процессами идентификации и сдерживания угроз в корпоративной сети; LogIQ (лог-менеджмент) – комплексное решение для управления логами, обеспечивающее сбор, хранение и обработку данных, помогает повысить надежность и безопасность корпоративных систем; «Шерлок» – AppSec-платформа для оптимизации и автоматизации процессов управления ИБ-дефектами в программном обеспечении.

Axoft поможет партнерам с пресейлом, пилотированием и внедрением продуктов производителя, предоставит доступ к демонстрационному стенду NAC – для тестирования интеграции с инфраструктурой заказчика, наглядного показа функционала решения в реальных условиях. Axoft сможет сосредоточиться на укреплении партнерской сети в Москве и ключевых регионах, проведении целевых встреч и презентаций для партнеров, участии в отраслевых мероприятиях.

«После ухода западных игроков, ниша решений класса NAC высвободилась, в России активно растет рынок безопасной разработки. Мы предложим нашему партнерскому каналу техническую и маркетинговую поддержку, экспертизу по решениям вендора. В штате Axoft – обученные специалисты по направлению NAC, готовые оказать партнёрам и их заказчикам услуги в области пресейла, пилотирования, внедрения. В планах – повышение экспертизы партнеров по направлению через обучение, тренинги и обмен знаниями/опытом по техническим особенностям, конкурентным преимуществам продуктов производителя. Это даст партнерскому каналу дополнительный импульс для совместного с вендором развития решений и услуг», – сказал Сергей Игнатов, директор по развитию продуктовых направлений компании Axoft.

«Сотрудничество позволит нам значительно усилить своё присутствие на рынке, повысить узнаваемость бренда и обеспечить более широкий доступ к качественным и востребованным продуктам кибербезопасности. Благодаря обширной партнерской сети дистрибутора наши продукты станут доступны компаниям различных секторов – от малого бизнеса до крупных корпораций в России и Республике Беларусь», – отметил Денис Гущин, заместитель генерального директора Axel Pro.

