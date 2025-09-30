CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A
|

«Софтлайн» выкупила свыше 1 млн акций своих акций за неделю

Компания «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявила о промежуточных результатах обратного выкупа акций, который был запущен в октябре 2024 г. Всего с начала выкупа подконтрольное общество группы ООО «Инвестпроекты» (бывш. ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело 10,9 млн акций ПАО «Софтлайн», при этом из них свыше 1,2 млн акций было выкуплено за период с 22 сентября по 26 сентября 2025 г. Это подчеркивает уверенность менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО «Софтлайн», а также убежденность в росте капитализации в обозримой перспективе, отмечают в компании.

По условиям выкупа, всего подконтрольное общество группы может приобрести до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа.

Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами

США упростили выявление компаний, помогающих обходить санкции

Владимир Лавров, Softline: Мы ставим на кластерную модель в эпоху системной цифровизации

В России пишут приложение, оценивающее, как студенты принимают традиционные ценности

CNews — 25 лет лидерства

Amazon и Google докладывают Nvidia о своих новинках, потому что их могут оставить без столь нужных GPU

Конференции

Практика импортозамещения 2025

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Рейтинг самых «смертоносных» жидкостей для ноутбука: что опаснее всего пролить на гаджет

Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить?

Обзор телевизора Dreame Mega QLED 4K TV Q100: флагман на всю стену

Показать еще

Наука

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения
Показать еще