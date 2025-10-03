CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Директор по маркетингу MANGO OFFICE вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу»

23 сентября 2025 года Ассоциация менеджеров и ИД «Коммерсантъ» представили 26-й ежегодный рейтинг «ТОП-1000 российских менеджеров».

По итогам голосования Александр Шлычков, директор по маркетингу MANGO OFFICE, вошёл в рейтинг «ТОП-100 директоров по маркетингу».

В этом списке представлены лучшие специалисты, управляющие маркетинговыми командами и процессами в крупнейших компаниях страны.

В рейтинг также вошли Олег Дорожок (Ozon), Алексей Гиязов (Альфа-Банк), Евгения Одинцова (Авито) и Антон Афанасьев (X5 Group).

Цель проекта – выявить самых эффективных руководителей российского бизнеса. Кандидаты отбираются по принципу «Лучшие выбирают лучших» – участники голосуют за других участников.

MANGO OFFICE (в составе группы компаний Ростелеком) лидирует на рынке Виртуальных АТС и IP-телефонии. А по итогам 2025 года, согласно прогнозам аналитиков, возглавит рынок унифицированных коммуникаций.

shlychkov.jpg


Александр Шлычков, директор по маркетингу MANGO OFFICE:

«Для меня важно, что эта награда принадлежит всей команде MANGO OFFICE и также каждой компании-клиенту, с которыми мы работаем.

Особенно приятно, что рынок и бизнес-сообщество высоко оценивают наши усилия. В B2B-секторе связи и телекоммуникаций репутация и экспертность играют ключевую роль при принятии решений. Это признание особенно важно.

Мы рады видеть, как наша работа над развитием UC-сервисов для бизнеса в последние месяцы приносит результаты.

Это подтверждает, что наша главная цель — помогать клиентам решать их задачи, а не просто продавать им продукт — достигнута».

