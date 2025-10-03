ИИ меняет рынок труда: 63% соискателей признались, что процесс поиска работы ускорился благодаря цифровым помощникам — «Авито Работа»

«Авито Работа» провела опрос среди 10 тыс. россиян об использовании искусственного интеллекта при поиске работы. Согласно его результатам, за последний год с чат-ботами и нейросетями взаимодействовали 26% респондентов. Чаще всего они использовали цифровых помощников для поиска вакансий, подготовки резюме и сопроводительных писем (15%), а также проходили собеседования в автоматизированном формате — с текстовым ботом (8%) или голосовым ИИ (6%). Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Как проходят собеседования с помощью цифровых помощников

64% кандидатов, проходивших собеседования с голосовыми и чат-ботами, остались довольны таким форматом. Основные преимущества, которые отметили соискатели, — экономия времени (36%), возможность проходить интервью в любое время (34%) и мгновенная обратная связь (32%). Часть респондентов также оценили возможность автоматического сопоставления своего опыта с подходящими вакансиями (22%), снижение стресса при взаимодействии с чат-ботами (20%) и прозрачность критериев отбора (18%).

Как внедрение чат-ботов помогает бизнесу

Внедрение цифровых помощников помогает не только соискателям, но и компаниям. Благодаря автоматизации найма бизнес смог сократить объем рутинных задач HR-специалистов на 80%, в два раза уменьшить количество ошибок и время найма, а затраты на подбор персонала снизились почти на треть.

Эффективность поиска работы возросла

Среди тех, кто использовал цифровых помощников для личных нужд при поиске работы, 63% отметили, что поиск работы стал занимать меньше времени. Чат-боты чаще всего помогают на первых этапах — при отправке откликов, отслеживании их статуса (29%) и подготовке к собеседованиям (28%). Также они ускоряют коммуникацию с работодателем (24%), помогают лучше узнать компанию и ее корпоративную культуру, подобрать подходящие вакансии (23%), получать обратную связь и рекомендации после интервью (19%).

«Мы видим, как меняется поведение соискателей: особенно среди молодежи. Наш опрос показал, что 43% зумеров в возрасте 18–24 лет за последний год взаимодействовали с чат-ботами и нейросетями при поиске работы. Это связано с тем, что крупные компании в массовом найме все чаще автоматизируют процессы, а молодежь в свою очередь активно использует нейросети для упрощения поиска работы — чтобы улучшать свое резюме и готовиться к собеседованиям», — сказал Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».