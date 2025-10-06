37% ИТ-специалистов предпочитают работать в филиалах крупных компаний в своем регионе

Сфера ИТ в России продолжает активно развиваться. Так, за 2024 год объем рынка превысил 3 трлн руб. Причем сектор информационных технологий привлекает работников из самых разных профессиональных областей. Более половины сегодняшних ИТ-специалистов (55%) работают не по специальности, — выяснили ИТ-холдинг «Т1» и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru в ходе совместного исследования. Эти данные подтверждают гибкость ИТ-рынка и его доступность даже для тех, кто не имеет профильного образования. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Исследование проведено среди 1016 российских ИТ-специалистов из Свердловской области, Республики Татарстан и других регионов России.

По сравнению с 2024 г. количество вакансий в 2025 г. снизилось на 12%, а число резюме выросло на 14% (данные hh.ru). При этом молодежь демонстрирует более осознанный выбор профессии: 67% опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет уже работают или стажируются по специальности, нарабатывая опыт, а среди респондентов старше 25 лет этот показатель составляет 40%.

Соответствует ли профессия полученной специальности по возрастам

«Рынок труда демонстрирует гибкость: даже без формального образования специалисты успешно интегрируются в профессию, но системное обучение, включая корпоративные программы, все же остается значимым фактором для успешной карьеры. Мы развиваем программы для молодых специалистов. Например, наши стажировки позволяют студентам работать с реальными проектами под руководством опытных наставников, а партнерские программы с вузами помогают совмещать теорию с практикой еще во время обучения. Мы видим, что молодежь заинтересована в получении высшего образования в сфере ИТ, поэтому при нашей поддержке появились новые программы бакалавриата в столичных и региональных вузах. К 2030 г. мы планируем подготовить порядка 900 студентов», — отметила Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Региональная картина трудоустройства в ИТ также показывает, что далеко не все ИТ-специалисты работают по специальности, полученной в образовательных учреждениях. Наибольшая доля дипломированных работников в Краснодарском крае (48%) и в Татарстане (45%), а в Самарской, Свердловской и Ростовской областях она не превышает трети. Однако это не указывает на отсутствие экспертизы — многие специалисты совмещают работу с обучением, осваивая профессию на практике. Так, 57% респондентов пришли в ИТ через самообразование, а 51% — развивали навыки уже в процессе работы, при этом только 33% имеют профильное высшее образование (чаще всего — разработчики, аналитики и специалисты по кибербезопасности).

Корпоративные стажировки становятся важной альтернативой традиционному образованию: 40% респондентов уверены, что они могут заменить диплом. При этом 28% опрошенных отмечают, что опыт важнее, но образование также помогает в трудоустройстве.

По данным hh.ru, компании из Москвы и Санкт-Петербурга за первое полугодие 2025 г. увеличили количество приглашений на работу региональных кадров (на 5% и 7% соответственно). В топе субъектов, где ищут новых работников — Краснодарский край, Республика Татарстан, Самарская, Свердловская и Ростовская области.

Рейтинг регионов, откуда чаще все приглашают специалистов на работу в Москву

Формат удаленной работы в компаниях из мегаполисов выбирают 38% региональных ИТ-специалистов, причем чаще всего такой вариант предпочитают в Татарстане (48%), Самарской области (48%) и Краснодарском крае (46%). При этом сотрудники из регионов не спешат менять место жительства ради карьеры: каждый четвертый опрошенный (26%) получал предложение о переезде в Москву или Санкт-Петербург, однако согласились лишь 7%. Основные причины отказа — более низкая стоимость жизни в регионах (62%) и нежелание разлучаться с семьей (54%). В то же время развитие филиалов крупных ИТ-компаний в регионах может стать драйвером роста: 37% специалистов рассмотрели бы переход в такой филиал, если бы он открылся в их городе. Наибольший интерес к этому проявляют в Татарстане (52%) и Самарской области (48%).

Причины отказа ИТ-специалистов от переезда в Москву или Санкт-Петербург

«Современные ИТ-специалисты получили уникальную возможность — строить карьеру в ведущих компаниях, не покидая родной город. Локальные вузы, курсы и удаленные форматы открывают новые возможности, а компании все чаще ищут таланты за пределами традиционных ИТ-центров. Т1 активно развивает региональную стратегию, сотрудничая с вузами и запуская проекты для поддержки местных талантов. Например, этой осенью в нескольких городах пройдет серия мероприятий «Импульс Т1». Кроме того, офисы холдинга уже работают в разных регионах, включая такие крупные ИТ-центры как Екатеринбург и Нижний Новгород», — сказала Екатерина Колесникова.

Только 5% респондентов столкнулись с необходимостью переезда в регион с развитой ИТ-инфраструктурой для старта карьеры, тогда как 34% отмечают достаточное количество локальных возможностей — вузов, курсов и стажировок. Еще 23% признают, что такие программы в их регионе есть, но их недостаточно. При этом 39% предпочитают удаленные варианты обучения, что подтверждает растущую доступность цифровых инструментов для входа в профессию без смены места жительства.

Чуть больше трети респондентов (38%) советовали бы переезд в город с развитой ИТ-инфраструктурой для начала работы в сфере ИТ. Большинство же предпочтут остаться в родном городе: 26% выбрали бы стажировку в местной компании, 17% — обучение в региональном вузе или колледже, а 16% — онлайн-курсы. Все больше ИТ-специалистов убеждены, что успех в ИТ достижим и в родном регионе при грамотном использовании доступных ресурсов.