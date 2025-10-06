CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Консорциум технологической независимости и VK Tech будут развивать решения для нефтегазовой отрасли

Консорциум технологической независимости индустриального ПО и VK Tech заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Документ предусматривает объединение усилий по разработке и внедрению передовых цифровых решений для нефтегазовой, нефтехимической и химической отраслей промышленности.

Ключевыми направлениями совместной работы станут формирование технологически независимой ИТ-инфраструктуры и создание защищенных платформ для работы с данными, а также выработка единых отраслевых принципов проектирования и разработки индустриального ПО.

«Стратегическое партнерство с VK Tech – это важный шаг для успешного развития проектов Консорциума, особенно тех, где значимым фактором является обработка данных на защищенных облачных платформах. Мы видим огромный потенциал для применения современной инфраструктуры российской ИТ-компании в решении реальных производственных задачах крупнейших промышленных предприятий. Наша совместная работа позволит устранить инфраструктурные барьеры, возникающие при создании высокотехнологичного индустриального программного обеспечения, и создать основу для появления решений, опережающих мировой уровень», – сказал генеральный директор консорциума Тимур Бабёркин.

«Наша совместная работа будет направлена в том числе на разработку рекомендаций по проектированию и разработке индустриального ПО, учитывающих специфику отрасли и мнение ее игроков, а большой опыт VK Tech в создании инфраструктурных решений поможет в разработке нового отраслевого стандарта», – отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

«Долгосрочным приоритетом деятельности Консорциума технологической независимости и его партнеров является реализация проекта «КиберТЭК» – инициативы по созданию цифрового двойника всей энергетической отрасли России. Этот проект позволит моделировать, прогнозировать и управлять отраслевыми процессами в едином цифровом пространстве, что делает его важной частью новой Энергостратегии России до 2050 г.», – сказал директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Олег Третьяк. «Газпром нефть» является одним из соучредителей консорциума.

