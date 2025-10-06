CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Развитием «МегаФона» в Якутии займётся новый топ‑менеджер

Новым руководителем «МегаФона» в Республике Саха стала Наталья Некрасова. В фокус внимания перед новым топ‑менеджером поставлены рост объема цифровой инфраструктуры и увеличение абонентской базы в регионе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наталья Некрасова закончила Международный институт экономики и лингвистики Иркутского госуниверситета по специальности «Коммерция». Имеет 17-летний опыт работы в телеком-отрасли на руководящих должностях в направлениях маркетинга и розничного бизнеса. В «МегаФон» пришла в 2016 г. на позицию руководителя по продажам на массовом рынке.

В роли топ-менеджера Наталья продолжит работать над внедрением решений для корпоративных клиентов, развитием розничной сети, увеличением абонентской базы оператора, продвижением цифровых продуктов в сферах кибербезопасности, интернета вещей и облачных технологий. Одним из приоритетных направлений станет и улучшение телеком-инфраструктуры в регионе.

press-sluzhba_megafona_natalya_nekrasova.jpg

МегаФон

«Наталья хорошо знает специфику работы в Якутии, имеет большой опыт в коммерческих направлениях бизнеса. Уверен, что это поможет ей обеспечить высокий темп роста компании в регионе. Перед новым руководителем мы ставим задачу стать самым отзывчивым и клиентоориентированным оператором в регионе, что означает не только быстрое реагирование на запросы клиентов, но и создание уникального опыта взаимодействия, который будет учитывать потребности и предпочтения каждого. Мы стремимся к тому, чтобы каждый абонент чувствовал себя услышанным и ценным, а наша команда работала с полной отдачей для достижения этой цели», — сказал директор по региональному развитию «МегаФона» в Сибири и на Дальнем Востоке Максим Токаренко.

Наталья Некрасова сменила на посту руководителя регионального отделения Марию Мамедову, которая перешла на должность директора в Воронежской области.

