АФТ и «СберТех» договорились о сотрудничестве в области развития и продвижения отечественных программных решений

Ассоциация «ФинТех» (АФТ) и российский разработчик ПО «СберТех» подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий, развития и продвижения отечественных программных решений.

Сотрудничество ассоциации «ФинТех» и «СберТеха» направлено на объединение усилий для разработки направлений, стандартов, концепций финансовых технологий и подходов к их внедрению. Стороны будут обмениваться опытом и знаниями по разработке ПО для финансового сектора, формировать параметры новых сервисов и продуктов, работать над улучшением клиентского опыта, реализовывать совместные технологические инициативы и вместе участвовать в профильных мероприятиях.

Максим Григорьев, генеральный директор ассоциации «ФинТех», сказал: «На площадке АФТ реализуется множество инициатив по выстраиванию ИТ-ландшафта финансового рынка: создан репозиторий АФТ, работают совет архитекторов и сообщество FinDevSecOps, а также профильные рабочие группы по внедрению и развитию новых технологий. И я уверен, что экспертиза и компетенции «СберТеха» в области разработки банковского и платежного ПО смогут придать новый импульс этим инициативам».

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха», сказал: «Важнейшее конкурентное преимущество финансовых компаний — умение быстро реагировать на изменения. Разработкой программных продуктов, которые помогают его достигать, на протяжении многих лет занимается «СберТех». Консолидированный опыт «СберТеха» и участников ассоциации «ФинТех», в том числе в области использования AI, позволит лучше определить потребности игроков финансового рынка и обеспечить их надежным отечественным ПО».

Флагманским решением «СберТеха» является цифровая платформа для построения ИТ-ландшафта, импортозамещения и ускорения продуктовой разработки Platform V. Она объединяет более 90 программных продуктов, среди которых инфраструктурное и интеграционное ПО, инструменты для управления данными, решения для обеспечения кибербезопасности и создания бизнес-приложений, в том числе сервисы для low-code разработки. Продукты платформы включены в реестр российского ПО и соответствуют высоким требованиям корпораций к надежности, производительности и безопасности. Разработанные на основе Platform V приложения имеют отказоустойчивость до 99,99%, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам.

