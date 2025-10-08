«Диасофт» и «Бизматика-Консалтинг» подписали меморандум о сотрудничестве

Компании «Диасофт», разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики, и компании «Бизматика-Консалтинг», специализирующейся на бизнес- и ИТ-консалтинге и внедрении российских решений для автоматизации управленческих и финансовых процессов подписали меморандум о сотрудничестве. Подписантами выступили Александр Сахаров, директор по работе с партнерами компании «Диасофт», и Григорий Данишевский, генеральный директор компании «Бизматика-Консалтинг».

Сотрудничество компаний расширит функциональные возможности экосистемы low-code-разработки микросервисных программных продуктов Digital Q за счет обеспечения интеграции и совместимости с продуктами и компонентами «Бизматика-Консалтинг».

Ключевые направления сотрудничества: автоматизация процессов, связанных с управлением качеством и чистотой исходных данных в корпоративных системах заказчиков; внедрение систем эффективного хранения юридически значимых документов и обеспечение их участия в процессах электронного документооборота; разработка и автоматизация бизнес-процессов финансового планирования, бюджетирования, а также аллокации доходов и расходов.

Стороны планируют реализовывать совместные проекты в сфере повышения качества управленческих и первичных данных, внедрения и развития систем финансового планирования на предприятиях, разработки решений для электронного хранения документов и управления архивами.