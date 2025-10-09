«Астра Консалтинг» и Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве в развитии технологий с открытым кодом

Компании Smart technologies Soft и «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения программного обеспечения на базе технологий с открытым исходным кодом.

Компании договорились о совместной разработке и адаптации ПО, технической поддержке уже внедрённых продуктов и создании новых на основе open source-решений. Сотрудничество также предполагает внедрение этих технологий у заказчиков, участие в тендерах и конкурсных процедурах, формирование проектных команд и обмен экспертизой. Особое внимание стороны намерены уделять объединению усилий по продвижению совместных решений на российском рынке и поиску новых клиентов.

Генеральный директор компании «Астра Консалтинг» Тимурбулат Султангалиев отметил: «Подписание соглашения о сотрудничестве — важный шаг для развития отечественной экосистемы open source-решений. Мы уверены, что, объединяя опыт и ресурсы, сможем предложить рынку продукты, которые помогут заказчикам сократить зависимость от зарубежных поставщиков, повысить надёжность и гибкость инфраструктуры. Для нас это укрепление партнёрской сети и возможность показать, что российские компании могут создавать конкурентные разработки мирового уровня. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество даст заметный эффект для цифровой трансформации экономики».

«Партнёрство с «Астра Консалтинг» открывает для нас новые горизонты. Мы видим устойчивый спрос на технологически независимые программные продукты, и объединение экспертизы наших компаний позволит быстрее выводить на рынок решения, отвечающие этим ожиданиям. Для Smart technologies Soft это возможность расширить участие в масштабных проектах и усилить свою экспертизу в области open source-технологий. В конечном счёте наше сотрудничество направлено на то, чтобы российские компании получили более широкий выбор современных и безопасных решений», — сказал Антон Ефремов, генеральный директор Smart technologies Soft.