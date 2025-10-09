CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Открытое ПО
|

«Астра Консалтинг» и Smart technologies Soft объявили о сотрудничестве в развитии технологий с открытым кодом

Компании Smart technologies Soft и «Астра Консалтинг» (входит в «Группу Астра») подписали соглашение о сотрудничестве в области разработки и внедрения программного обеспечения на базе технологий с открытым исходным кодом.

Компании договорились о совместной разработке и адаптации ПО, технической поддержке уже внедрённых продуктов и создании новых на основе open source-решений. Сотрудничество также предполагает внедрение этих технологий у заказчиков, участие в тендерах и конкурсных процедурах, формирование проектных команд и обмен экспертизой. Особое внимание стороны намерены уделять объединению усилий по продвижению совместных решений на российском рынке и поиску новых клиентов.

Генеральный директор компании «Астра Консалтинг» Тимурбулат Султангалиев отметил: «Подписание соглашения о сотрудничестве — важный шаг для развития отечественной экосистемы open source-решений. Мы уверены, что, объединяя опыт и ресурсы, сможем предложить рынку продукты, которые помогут заказчикам сократить зависимость от зарубежных поставщиков, повысить надёжность и гибкость инфраструктуры. Для нас это укрепление партнёрской сети и возможность показать, что российские компании могут создавать конкурентные разработки мирового уровня. Мы рассчитываем, что наше сотрудничество даст заметный эффект для цифровой трансформации экономики».

«Партнёрство с «Астра Консалтинг» открывает для нас новые горизонты. Мы видим устойчивый спрос на технологически независимые программные продукты, и объединение экспертизы наших компаний позволит быстрее выводить на рынок решения, отвечающие этим ожиданиям. Для Smart technologies Soft это возможность расширить участие в масштабных проектах и усилить свою экспертизу в области open source-технологий. В конечном счёте наше сотрудничество направлено на то, чтобы российские компании получили более широкий выбор современных и безопасных решений», — сказал Антон Ефремов, генеральный директор Smart technologies Soft.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще