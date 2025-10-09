CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Инфраструктура
|

«Флант» и Yadro заключили соглашение о технологическом партнёрстве

«Флант», российский разработчик DevOps-инструментов для построения enterprise-инфраструктуры, и российская технологическая компания Yadro (входит в «ИКС Холдинг») подписали соглашение о технологическом партнёрстве. Документ определяет направления долгосрочного сотрудничества в области контейнеризации и развития российских технологических решений для корпоративного сегмента.

Партнёрство охватывает интеграцию систем хранения данных Yadro с платформой Deckhouse Kubernetes Platform, совместную разработку решений для enterprise-клиентов и координацию усилий на рынке российских ИТ-технологий. Соглашение предусматривает техническую поддержку интегрированных решений и совместное продвижение продуктов.

В декабре 2024 г. «Флант» завершил тестирование совместимости Deckhouse Kubernetes Platform с системой хранения данных Tatlin.Unified Gen2, а в начале 2025 г. подтвердил работоспособность платформы с объектным хранилищем Tatlin.Object. Интеграция позволила корпоративным заказчикам использовать современные системы хранения в контейнерных средах без изменения архитектуры приложений.

«Наша задача с Yadro — создать условия, при которых выбор системы хранения не становится узким местом для разработчиков и не создаёт дополнительной нагрузки на команды. Тестирование с Tatlin.Unified и Tatlin.Object показало, что решения работают стабильно даже при интенсивной эксплуатации — без ручной настройки кластеров и без изменений в коде приложений. Став стратегическими партнёрами, мы продолжим развивать наши продукты в связке друг с другом, чтобы предлагать клиентам всё более зрелый и проверенный стек „сделано в России“», — отметил Александр Титов, генеральный директор компании «Флант».

«Мы видим значительный потенциал в развитии синергии отечественных технологий. Партнёрство с компанией „Флант“ объединяет экспертизу в области систем хранения данных и DevOps-инструментов и направлено на создание комплексных продуктов корпоративного уровня. Интеграция технологических решений Yadro и Deckhouse демонстрирует практическую готовность отечественных разработок к промышленной эксплуатации и открывает новые возможности для развития корпоративных ИТ-сред на базе отечественных разработок. Для заказчиков это означает стабильную производительность, надёжную работу и технологическую независимость инфраструктуры», — сказала Софья Стависская, руководитель отдела по работе с технологическими партнёрами Yadro.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Microsoft испугалась разъяренных сисадминов. Отменен запуск скандальной функции, который всех бесил

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++

Исследование: как применяются в России low-code платформы

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Показать еще

Наука

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне
Показать еще