Власти хотят разрешить в России покупку криптовалют широкому кругу инвесторов

В 2026 г. в России может появиться новый закон, регулирующий инвестиции в криптовалюту, к которым будут допущены все квалифицированные инвесторы. Это в разы расширяет круг допущенных лиц по сравнению с обещанным ранее ЭПР.



Закон о регулировании инвестиций в криптовалюты

В 2026 г. в России может появиться закон о регулировании инвестирования в криптовалюты, который даст доступ к таким операциям всем квалифицированным инвесторам, выяснил «Коммерсант». Для допуска на рынок потребуется только пройти тестирование.

«Банк России рассматривает возможность дать разрешение широкому кругу квалифицированных инвесторов инвестировать в криптовалюты», — приводит издание слова первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

При этом в марте 2025 г. ЦБ анонсировал запуск экспериментального правового режима (ЭПР) с правом торговать криптовалютами только для «особо квалифицированных» игроков, у которых инвестиции в ценные бумаги и депозиты превышают 100 млн руб. или доход за прошлый год составил более 50 млн руб.

Unsplash/Traxer Новое регулирование инвестиций в криптовалюты может появиться в России уже в 2026 г.

Криптовалюта — это цифровая валюта, работа которой основана на криптографии (шифровании). Одна из ключевых особенностей «цифры» — децентрализация. Хранение активов и совершение операций осуществляется через базу данных, распределенную на устройствах всех участников сети (блокчейн).

Выход из серой зоны

Решение ЦБ пропустить этап ЭПР способствует выводу значительного сегмента инвесторов из серой зоны, полагают эксперты. Так, по данным зампреда правления Сбербанка Александра Ведяхина, под категорию особо квалифицированных в России подпадает не более 40 тыс. инвесторов, а криптовалютами пользуются 7–10 млн россиян (оценка Сбербанка).

Основное требование к статусу квалифицированного инвестора — активы не менее 12 млн руб. По данным ЦБ, на середину 2025 г. их количество составляло около 920 тыс. человек.

Впрочем, по словам Чистюхина, полный отказ от ЭПР не предопределен, а допуск к криптовалюте неквалифицированных инвесторов в Банке России считают «слишком резким шагом».

К этому не готова пока и инфраструктура. В первую очередь потребуется «создание защищенных сервисов для хранения криптовалют или интеграции с существующими структурами», считает директор департамента торговых операций «ГБИГ Холдингс» Дмитрий Царьков.

Рассчитываться криптовалютой можно только в международных расчетах

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах дал поручение премьер-министр Михаил Мишустин в конце 2022 г.. Осенью 2023 г. стало известно, что компании в России уже проводят трансграничные платежи с помощью криптовалют в ограниченном объеме для расчетов с недружественными странами (Япония, США, Республика Корея, Норвегия, Новая Зеландия, Канада).

Совет Федерации России одобрил законопроект №237585-8, который разрешает использовать цифровые валюты в качестве платежного средства во внешнеторговых операциях, в августе 2024 г.

А в начале апреля 2025 г. глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что финансовый регулятор предлагает ужесточить ответственность за использование криптовалют во внутренних расчетах. Законопроект, направленный в Госдуму, вводит штрафы за использование криптовалют во внутренних платежах для физических лиц от 100 тыс. до 200 тыс. руб., а для юридических — от 700 тыс. до одного млн руб.