ИИ-технологии Билайна помогут «Капитал Life» в цифровой трансформации рынка страхования жизни

«ВымпелКом» (бренд Билайн) и «Капитал Лайф Страхование Жизни» («Капитал Life») в рамках форума Финополис-2025 в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования искусственного интеллекта (ИИ) в целях улучшения клиентского сервиса на рынке страхования жизни.

Подписание соглашения состоялось на стенде Ассоциации ФинТех (АФТ), учрежденной по инициативе Банка России и ключевых участников отечественного финансового рынка, членами которой являются «Капитал Лайф Страхование Жизни» и «ВымпелКома».

Подписи под соглашением поставили и директор по работе с ключевыми клиентами Билайна Герман Бородов и генеральный директор «Капитал Лайф Страхование Жизни» Евгений Гуревич.

Подписанное соглашение предполагает объединение усилий компаний для совершенствования технологий клиентского сервиса на рынке страхования жизни и повышения качества обслуживания страхователей. В рамках сотрудничества планируется интеграция инновационных решений Билайна с цифровой платформой «Капитал Life». Платформа речевой аналитики Билайна, построенная на экосистеме больших данных с применением искусственного интеллекта, будет использоваться для повышения эффективности, безопасности и конфиденциальности коммуникаций с клиентами, а также формирования персонализированного продуктового и сервисного предложения.

Возможности платформы также будут применяться для развития цифровых ресурсов агентской сети по страхованию жизни, направленных на оптимизацию бизнес-процессов и сокращение времени на решение рутинных задач.

Директор по работе с ключевыми клиентами Билайна Герман Бородов: «Совместно с Капитал Life мы создадим принципиально новый уровень клиентского сервиса: более персонализированный, безопасный и удобный. Платформа речевой аналитики Билайна поможет не только оптимизировать бизнес-процессы Капитал Life, но и заложит основу для продуктов будущего, которые будут точно соответствовать ожиданиям современных клиентов. Это следующий шаг в нашей стратегии — быть не просто телеком-оператором, а технологическим партнером для лидеров из других отраслей».

Генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич: «Сотрудничество с одним из крупнейших телеком-операторов и цифровых лидеров в стране является значимым этапом инновационной трансформации нашей компании. Применение передовых технологий речевой аналитики Билайн позволит нам продолжить работу по формированию самого технологичного и современного сервиса в страховании жизни, улучшая клиентский опыт и повышая лояльность наших страхователей. Наша цель — сделать страхование жизни удобнее и доступнее для каждого клиента, формируя цифровые сервисы будущего, способные мгновенно откликаться на любые запросы и предпочтения. Уверены, что инновации определяют развитие страхования жизни, и рады двигаться вперед вместе с нашими надёжными партнерами».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте beeline.ru

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5yrPnd7

