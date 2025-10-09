CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Т2 и «ОТП Банк» договорились о создании совместных банковских продуктов на базе цифровых каналов

T2, российский оператор мобильной связи, и «ОТП Банк» объявили о подписании стратегического соглашения о сотрудничестве, направленного на разработку и развитие депозитных, кредитных и других банковских продуктов и сервисов для клиентов оператора. Т2 окажет техническую поддержку в области информирования держателей карт «ОТП Банка».

Соглашение о сотрудничестве подписали заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева и председатель правления «ОТП Банка» Илья Чижевский.

Т2 активно совершенствует цифровые сервисы и наращивает количество финансовых продуктов в партнерстве с крупнейшими банками России. Только за 2024 г. количество пользователей финансовыми продуктами компании выросло на 36%, а количество выданных карт банков-партнеров Т2 увеличилось в 2,5 раза. Сотрудничество с «ОТП Банком» в области совместной разработки и запуска банковских продуктов для абонентов оператора поможет усилить роль Т2 на рынке финтеха и интегрировать в контур оператора новые возможности для совершения базовых финансовых операций.

В партнерстве компании определят приоритетные продуктовые направления и начнут работать над механизмом реализации и вывода на рынок новых финансовых услуг. Продвижение и развитие таких продуктов будет происходить на базе цифровых каналов Т2 и «ОТП Банка». Т2 также намерена оказать «ОТП Банку» техническую поддержку в области информирования и отправки уведомлений об изменениях держателям карт.

Ирина Лебедева, заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2, сказала: «ОТП Банк» обладает большой экспертизой в области создания финансовых продуктов, а Т2 – масштабной абонентской базой в 70 регионах страны. Объединение компетенций поможет клиентам и банка, и оператора получать действительно безопасные и персонализированные финансовые решения. Соглашение закладывает основу для создания удобной цифровой платформы, объединяющей телекоммуникационные и финансовые сервисы».

Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям «ОТП Банка», отметил: «Наша общая цель – сделать передовые финансовые услуги максимально простыми и доступными для абонентов Т2. Для этого мы создаем полноценную экосистему, включая совместные рабочие группы, которая позволит нам оперативно определять потребности клиентов, разрабатывать под них индивидуализированные решения и запускать востребованные продукты, обеспечивая высочайший уровень безопасности и сервиса».

