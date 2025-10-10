«Авито Работа»: количество вакансий с требованием владения ИИ в России выросло более чем в 1,5 раза

Аналитики «Авито Работы» изучили требования работодателей к соискателям за период с января по сентябрь 2025 г. и отметили, каким специалистам важно иметь навыки работы с ИИ. Выяснилось, что чаще всего компании ждут базового знания нейросетей от SMM-специалистов, администраторов и контент-менеджеров. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Аналитики «Авито Работы» выяснили, что в период с января по сентябрь 2025 г. вакансии с требованием знания нейросетей чаще всего размещали работодатели из сферы маркетинга, рекламы и PR. На втором месте — информационные технологии. И замыкают тройку лидеров — розничная и оптовая торговля.

«Работодатели продолжают увеличивать фокус на специалистах с навыками использования нейросетей. За январь–сентябрь 2025 г. количество вакансий с упоминанием навыков ИИ в России выросло на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоит понимать, что ИИ — это инструмент, который облегчает работу, но не заменяет человека. Специалисты, которые соединяют профессиональную экспертизу с технологическими навыками, будут оставаться востребованными», — отметил Дмитрий Королев, директор HR-Tech в «Авито».

Работодатели чаще всего ждут навыков работы с искусственным интеллектом от SMM-специалистов. Такие специалисты используют нейросети для создания и адаптации контента, генерации текстов и изображений, анализа откликов аудитории и планирования публикаций. В рассматриваемый период работодатели предлагали SMM-специалистам со знанием ИИ в среднем 61 069 руб. в месяц. При этом итоговый заработок может варьироваться в зависимости от объема задач и установленных KPI.

В первую тройку самых востребованных специалистов со знанием нейросетей также входят администраторы и контент-менеджеры. Администраторы могут использовать ИИ для автоматизации обработки писем и заявок, сортировки информации, управления расписанием и поддержки внутренних процессов. Работодатели на этой позиции предлагали в среднем 52 873 руб. в месяц. Контент-менеджеры поручают нейросетям генерацию и корректировку текстов, анализ эффективности контента. Специалистам с навыками ИИ на этой должности предлагали в среднем 48 871 руб. в месяц.