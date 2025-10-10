«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнёрстве

«БФТ-Холдинг» и ИТ-экосистема «Лукоморье» подписали соглашение о технологическом сотрудничестве. Цель партнёрства — расширение партнёрского портфеля «БФТ-Холдинга» для предложения комплексных решений корпоративным и государственным заказчикам.

Документ закрепляет взаимодействие сторон, ориентированное на развитие комплексных предложений для корпоративных и государственных заказчиков и укрепление их позиций на рынке. Сотрудничество расширяет партнёрский портфель «БФТ-Холдинга» решениями направлений ITSM/ESM и автоматизации бизнес-процессов ИТ-экосистемы «Лукоморье», что позволит сформировать новые предложения для разных клиентских сегментов.

«Партнёрство с «Лукоморьем» — логичный шаг. ИТ-экосистема «Лукоморье» — это комплекс зрелых решений класса ITSM/ESM, позволяющий нам предлагать клиентам современные и эффективные решения управления бизнес-процессами. Сотрудничество открывает перед нами новые возможности для дальнейшего роста, укрепляет позиции «БФТ-Холдинга» на рынке и способствует созданию новых перспективных проектов, выгодных обеим сторонам», — сказала Юлия Захаренко, директор дирекции маркетинга и партнёрских отношений «БФТ-Холдинга».

«Мы рады началу сотрудничества с «БФТ-Холдингом» — партнёрство открывает для нас новые возможности: технологическое взаимодействие и дополнительное продвижение наших решений через надёжного и опытного игрока рынка. Мы убеждены, что сегодня успех в ИТ невозможен в одиночку: только объединяя экспертизу и ресурсы, можно создавать по-настоящему значимые продукты», — отметил Арсен Благов, генеральный директор ИТ-экосистемы «Лукоморье».