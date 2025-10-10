CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Группа Arenadata и РНПК стали стратегическими партнёрами

Группа Arenadata и «Российская Национальная Перестраховочная Компания» (РНПК) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Компании намерены совместно внедрять современные подходы к управлению данными и повышать эффективность бизнес-процессов, уделяя особое внимание импортозамещению и применению сертифицированных ФСТЭК РФ продуктов для создания защищённых информационных систем.

«Стратегическое партнёрство с РНПК подтверждает высокий спрос на отечественные решения в области управления данными. Для нас как разработчика это уникальная возможность вместе с ключевым игроком страхового рынка развивать экосистему импортозамещения, формируя отраслевые стандарты и эффективные практики работы с данными на основе российских программных продуктов», — отметил Андрей Жуков, коммерческий директор группы Arenadata.

«Для нас данное партнерство – один из шагов к технологическому суверенитету. Совместная работа с Arenadata позволит повысить качество управления корпоративными данными, а также активно принимать участие в развитии отечественных ИТ-решений», — сказал Алексей Кузнецов, вице-президент РНПК по информационным технологиям.

Группа Arenadata создаёт дата-платформу для сбора, хранения и анализа больших и разнообразных данных. Она обеспечивает выполнение аналитических и операционных задач, поддерживает стандарты качества данных и простоту интеграции с различными ИТ-средами. Это позволяет компаниям рассчитывать на стабильную работу систем, масштабирование и успешное развитие цифровой трансформации вместе с Arenadata.

