В Европе арестовали акции Google по требованию российской компании

цАкции французского подразделения Google оказались полностью под арестом по решению суда. Инициатором выступил давно обанкротившийся российский офис Google.

Все еще опасный банкрот

Суд во Франции вынес постановление об аресте всех действующих акций французского подразделения Google – Google France. Как пишет ТАСС, в деле напрямую замешана компания ООО «Гугл» – именно она подала просьбу об аресте, которую французский суд, несмотря на гигантское количество европейских санкций против России, внезапно удовлетворил.

«Гугл» – это официальное российское представительство Google. Как сообщал Cnews, его признали банкротом в октябре 2023 г. из-за многомиллиардных долгов перед кредиторами, которые до сих пор безуспешно пытаются вернуть свои деньги.

Размер суммарного долга «Гугл» перед кредиторами постепенно растет. К концу июня 2025 г. он превысил 27 млрд руб.

Причина ареста

Как пишет ТАСС со ссылкой на партнер адвокатского бюро Art de Lex, занимающегося данным делом, Артура Зурабяна, приказ суда об аресте 100% ее акций компания Google France получила 10 декабря 2025 г. Это так называемые «обеспечительные меры», и связаны они с тем, что в обозримом будущем должно состояться судебное заседание по заявлению российского ООО «Гугл» к головной компании Google International LLC.

Alexis Minchella / Unsplash Франция исполнила требования России, несмотря на санкции

ТАСС пишет, что у обеспечительных мер есть веское обоснование. Арест акций был произведен, чтобы у Google не было возможности подать заявление о банкротстве Google France.

«Ведомости» со ссылкой на Артура Зурабяна пишут, что суть дела «Гугл» против головной компании касается процедуры банкротства российской «дочки» Google. Ранее российский арбитражный суд вынес вердикт относительно выплаты дивидендов материнской компании Google International LLC – он признал их незаконными ввиду того, что выплата состоялась незадолго до признания «Гугл» неплатежеспособным. В свою очередь, это нанесло ущерб кредиторам компании.

Размер выплаченных дивидендов – 112 млн евро или около 10 млрд руб. Согласно решению российского арбитражного суда, Google намеренно вывела эти деньги через выплату дивидендов с целью уклонения от исполнения обязательств перед работниками, поставщиками и клиентами.

Причем здесь Франция

На момент выхода материала Google France была единственным акционером Google International LLC. Ее основной вид деятельности продажа и перепродажа рекламных услуг Google в Европе.

По мнению французского адвоката «Гугл» Уильяма Жюли (William Julié), суд Франции арестовал акции Google France именно с целью недопущения ее банкротства.

Артур Зурабян добавил, решения российского суда и дальше будут предъявляться к исполнению в зарубежных юрисдикциях, потому что у Google сейчас нет своих активов в России. По его словам, следующий этап – это «рассмотрение судом Парижа заявления "дочки" (ООО «Гугл» – прим. CNews) по существу»,

Артур Зурабян уверен, что в случае удовлетворения заявления «Гугл» на арестованное имущество будет обращено взыскание. Деньги пойдут на закрытие долгов перед кредиторами.

Прецедент создан

Шанс на вынесение вердикта в пользу «Гугл» есть, поскольку создан аналогичный прецедент. В октябре 2025 г. состоялось заседание Верховного суда ЮАР, по итогам которого был вынесен вердикт об обязательном исполнении решения российского суда по взысканию с Google 10 млрд руб.

Это первый и пока единственный подобный случай в мире. Но, как сообщил Артур Зурабян, аналогичные заявления о взыскании денег были поданы и в других странах. Список этих стран он не привел.