«Сбер» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» начали сотрудничество в сфере ИИ

«Сбер» и «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» подписали соглашение о разработке решения для учета потребления природного газа с помощью ИИ.

Партнерство предполагает использование современных технологий анализа больших данных и машинного обучения, чтобы точнее отслеживать расход газа на промышленных предприятиях.

Разработкой решения для расчета потребления газа с помощью ИИ занимается компания «Сбер Бизнес Софт» (дочернее предприятие «Сбера»).

Цифровой сервис поможет быстро определять подозрительные отклонения в объемах поставляемого сетевого топлива. Применение ИИ позволит компаниям газовой отрасли экономить природный ресурс, сократить расходы на проведение выездных проверок, дистанционно узнавать о неисправностях в счетчиках, сбоях в телеметрии, неполадках в работе газового оборудования.

Сергей Густов, генеральный директор «Газпром межрегионгаза», сказал: «Сотрудничество со Сбербанком в сфере ИИ — важный шаг на пути дальнейшей цифровизации газовой отрасли, мы стремимся максимально снизить использование «ручных» инструментов. Наш новый совместный проект будет способствовать повышению эффективности контроля поставок газа на внутренний рынок».

Дмитрий Суховерхов, председатель Северо-Западного банка Сбербанка, отметил: «Совместный проект с «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербурга» – это пример тех серьезных изменений, которые происходят сегодня российской энергетике. Интеграция новейших технологий искусственного интеллекта способствует устойчивому росту топливно-энергетического сектора, повышает его надежность и снижает расходы конечных потребителей. Это важный шаг в цифровизации отрасли, который направлен на развитие бизнеса и повышение энергоэффективности экономики Северо-Запада».

