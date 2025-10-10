Вакансий меньше, резюме больше: аналитики hh.ru фиксируют осеннее замедление рынка труда в России

Аналитики hh.ru подвели итоги сентября и выяснили, как чувствует себя рынок труда в России с началом осени 2025 г. Данные hh.ru показывают: в начале осени 2025 г. рынок труда в стране замедлился — работодатели стали размещать меньше вакансий, тогда как активность соискателей выросла. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

В целом по России компании опубликовали за месяц более 1,1 млн вакансий — это на 26% меньше, чем год назад. При этом количество резюме увеличилось на 31% по сравнению с 2024 г. и на 7% по сравнению с предыдущим месяцем, что говорит о растущем интересе россиян к поиску новой работы.

Фундамент рынка труда остается стабильным: больше всего вакансий приходится на рабочий персонал — около 283 тыс. предложений (25%). На втором месте — продажи и обслуживание клиентов (235 тыс., 21%), далее — производство и сервисное обслуживание (почти 183 тыс., 16%), а также строительство и недвижимость (почти 182 тыс., 16%). Следом идут транспорт и логистика (168 тыс., 15%), розничная торговля (131 тыс., 12%) и домашний персонал (128 тыс., 11%). Замыкают десятку туризм и рестораны (73 тыс., 7%), административный персонал (64 тыс., 6%) и медицина и фармацевтика (62 тыс., 5%). Совокупно эти направления формируют более 90% всех предложений на российском рынке труда.

Согласно данным hh.ru, в сентябре 2025 г. выросло количество вакансий с гибкими форматами занятости. Наибольший прирост за месяц показали предложения с подвижным графиком — 109 тыс. вакансий, что на 21% больше, чем в августе. Частичная занятость также прибавила — 87 тыс. вакансий (+16%), а вахтовый метод вырос на 4% и достиг 107 тыс. предложений.

Количество предложений с удаленным форматом работы осталось примерно на уровне прошлого месяца — 80 тыс., вакансии со сменным графиком также сохранили стабильность и составили 154 тыс. предложений. Основную долю рынка по-прежнему занимает полный рабочий день — 672 тыс. предложений.

За год в России выросли медианные зарплаты почти во всех форматах и графиках занятости. Самый заметный рост зафиксирован в вакансиях с удаленной работой — с 51,1 до 67,6 тыс. рублей (+32%). Второе место по темпам роста занимают предложения с гибким графиком (рост с 73 до 89,1 тыс. руб., +22%). Вакансии с полным рабочим днем также показывают уверенную динамику — с 73,3 до 84,7 тыс. руб. (+16%), а в объявлениях о трудоустройстве со сменным графиком зарплаты выросли на 6%, с 62,2 до 65,8 тыс. руб.

По типам занятости динамика также положительная: медианная зарплата при частичной нагрузке выросла с 66,4 до 80,2 тыс. руб. (+21%), при полной — с 74,4 до 87,8 тыс. (+18%), в проектных форматах — с 88,3 до 89,6 тыс. (+1%), а на стажировке — с 67,5 до 75 тыс. руб. (+11%).

«В сентябре работодатели стали размещать меньше вакансий, однако зарплаты продолжили расти, особенно в гибких форматах занятости. Наибольший прирост показали удаленная и частичная занятость, что говорит о продолжающемся структурном сдвиге рынка в сторону более мобильных моделей трудоустройства. При этом уровень конкуренции за рабочие места остается высоким — количество резюме растет быстрее, чем число новых предложений, — что усиливает давление на кандидатов и повышает требования к их квалификации. В то же время нельзя не отметить: большинство современных соискателей уже трудоустроены и просто подыскивают себе новые, более подходящие варианты занятости. Сам по себе объем рабочей силы в России существенно ограничен, что подтверждается и рекордно низким уровнем безработицы», — сказала Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.