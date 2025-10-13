CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

Минсельхоз России и VK Tech объединят усилия для цифровой трансформации АПК

Статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов и генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие цифровой инфраструктуры и повышение эффективности процессов управления в агропромышленном комплексе.

Стороны будут развивать стратегическое сотрудничество, нацеленное на комплексную цифровую трансформацию АПК. Ключевыми направлениями партнерства станут повышение эффективности аграрного сектора за счет внедрения отечественных ИТ-решений, включая технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных, а также развитие и цифровизация государственных информационных систем Минсельхоза.

Кроме того, совместные усилия будут направлены на популяризацию информационных технологий, повышение цифровой грамотности в отрасли и широкое внедрение передовых методов работы с данными.

Сотрудничество Минсельхоза России и VK Tech позволит расширить использование отечественных цифровых решений, повысить технологическую устойчивость агропромышленного комплекса и создать условия для дальнейшего роста производительности и эффективности отрасли.

«В лице VK Tech мы видим партнера, совместно с которым сможем повысить заинтересованность аграриев в использовании отраслевых сервисов и систем, обеспечивая при этом их эффективное взаимодействие с органами государственной власти», — отметил статс-секретарь – заместитель министра сельского хозяйства Российской Федерации Максим Увайдов.

«В рамках совместной работы с Минсельхозом мы видим свою роль в том, чтобы обеспечить российских аграриев конкурентоспособными отечественными ИТ-решениями. Это позволит не только повысить операционную эффективность агробизнеса, но и укрепить технологический суверенитет и устойчивость одной из ключевых отраслей экономики страны», — отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Власти Нидерландов захватили китайского производителя микросхем Nexperia

Сбербанк научился возвращать потерпевшим деньги через профилактические беседы с мошенниками. Это быстрее, чем с помощью силовиков и судов

Закон не писан. Колл-центры тайно названивают россиянам, ставя под угрозу своих же сотрудников. Опрос

Киберполиция России предупредила о приложении для Android, крадущим данные и рассылающим себя всем знакомым

Приносит ли ИИ ожидаемый экономический эффект

Конференции

Low-code и no-code

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще