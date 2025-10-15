Исследование hh.ru: 23% топ-менеджеров разрабатывают планы широкого внедрения ИИ в бизнес в ближайшее время

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили, насколько управленцы и специалисты по персоналу знакомы с технологиями генеративного искусственного интеллекта (ИИ) и какие задачи видят в их применении.

По результатам опроса, каждый десятый (10%) участник уже активно использует генеративный ИИ в работе, еще 37% экспериментируют на постоянной основе с отдельными инструментами, такими как ChatGPT, Midjourney, DALL-E, GigaChat и другие. Треть опрошенных (32%) знают о подобных решениях, но пока не применяли их на практике. Еще 11% слышали о таких технологиях, но не понимают принципов их работы, и лишь 9% вовсе не знакомы с ИИ на практике.

Если рассматривать топ-менеджеров по функциональным направлениям, наиболее уверенно чувствуют себя в этой теме руководители ИТ-подразделений: 15% из них активно используют генеративный ИИ в работе, еще 39% пробовали различные инструменты. В продажах доля активных пользователей ниже (5%), но половина респондентов (52%) имеют опыт взаимодействия с ИИ-сервисами. В производстве и HR-сфере показатели заметно скромнее — среди менеджеров по персоналу только 4% применяют ИИ регулярно, а 17% признались, что совсем не знакомы с подобными решениями.

«Сейчас многие управленцы и HR-директора находятся на этапе знакомства с генеративным ИИ. Они понимают, что это мощный инструмент, но пока не видят четкой стратегии его внедрения. Каждый третий респондент (32%) отметил, что перед ним стоит задача определить направления бизнеса, где ИИ может быть полезен, а еще 23% уже планируют разработать или внедрить стратегию его использования в ближайшей перспективе в широком формате», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Карьера и навыки» hh.ru.

Часть управленцев уже делает первые шаги: 23% участников стремятся лучше понять принципы работы генеративного ИИ или планируют его практическое внедрение, 19% считают важным обучить сотрудников работе с ним, 18% — изучить ключевые тренды в этой области, а 14% — оценить риски и этические аспекты применения. При этом 42% управленцев и HR-специалистов признались, что пока не задумывались о внедрении генеративного ИИ, хотя считают эту тему перспективной для бизнеса.

Когда речь заходит о необходимых компетенциях для эффективного внедрения ИИ, руководители чаще всего называют цифровую грамотность и понимание технологий (70%), а также умение работать с данными при принятии решений (61%). В тройку лидеров также вошло управление изменениями (60%). Далее следуют навыки оценки экономической эффективности цифровых решений (58%), разработка цифровой стратегии (51%) и знания в области кибербезопасности (43%).

Кроме того, 34% считают важной способность поддерживать культуру непрерывного обучения, а 18% — этическое лидерство, предполагающее осознание рисков и социальной ответственности при внедрении технологий.

Среди «мягких» управленческих навыков ключевыми для успешной работы с ИИ респонденты называют аналитическое мышление (53%), адаптивность и гибкость (46%) и креативность (39%). Далее следуют системное мышление (34%), лидерство (31%), критическое мышление (24%) и управление изменениями (22%).

«Сегодня от руководителей ждут не просто цифровой осведомленности, а способности переосмысливать процессы и культуру принятия решений. Чтобы ИИ стал инструментом развития, важно уметь сочетать стратегическое мышление, работу с данными и человеческий фактор», — отметила Марина Дорохова.