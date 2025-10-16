Corteos и ORS начали стратегическое партнерство в интересах корпоративных клиентов и TMC-агентств

Компания Corteos, разработчик открытой платформа для создания решений в сфере корпоративного туризма, и ORS, российский ИТ-разработчик для авиации и туризма, объявили о начале стратегического партнерства. Оно направлено на повышение эффективности взаимодействия TMC-агентств и корпоративных клиентов с авиационным контентом на платформе Corteos.

В рамках партнерства ORS интегрирует решение ORS SIG и займется расширением выбора авиационного контента на платформе Corteos. ORS SIG сократит время получения информации о доступных тарифах и дополнительных услугах авиакомпаний для пользователей за счет интеллектуального кэширования данных, а также сократит время интеграции новых перевозчиков в платформу.

Участие ORS позволит Corteous сфокусироваться на дальнейшем развитии внеавиационного функционала и повышении производительности системы с опорой на экспертизу команды ORS и возможности решения ORS SIG.

«Сотрудничество с ORS позволит нам укрепить лидерские позиции как лучшего решения на рынке TMC-услуг. Экспертиза команды ORS в авиационной дистрибуции станет важным драйвером в реализации этой стратегии», – отметил директор по продажам Corteos Михаил Поливанов.

«ORS внедряет передовые решения в сфере авиационной дистрибуции, помогая выстраивать взаимовыгодные отношения между авиакомпаниями и агентами. Партнерство с Corteos дает нам возможность усилить присутствие на рынке TMC агентств и предложить авиакомпаниям еще больше возможностей для дистрибуции своего контента», – сказал генеральный директор ORS Александр Сизинцев.