CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

Малому бизнесу открыли бесплатный доступ к ИИ-аналитике «Честного знака»: технологии крупных компаний теперь доступны МСП

С октября 2025 г. российская ИT-компания PulseMetrics открыла для всех субъектов МСП из реестра ФНС постоянный бесплатный доступ к ИИ-сервису аналитики данных «Честного знака». Это позволяет малым и микропредприятиям без BI-команд использовать большие данные для роста продаж. Об этом CNews сообщили представители PulseMetrics.

Платформа на базе искусственного интеллекта автоматически анализирует данные системы «Честный знак» и превращает их в конкретные рекомендации к действию. Инструмент, стоимость которого для крупных компаний составляет 120 тыс. руб. в год, теперь доступен всем субъектам МСП из реестра ФНС России без каких-либо ограничений по функциональности.

Если крупные производители и импортеры могут позволить себе штат разработчиков и дорогие BI-системы для работы с данными маркировки, то малый бизнес был лишен этой возможности. Теперь ИИ-ассистент делает эту работу автоматически: анализирует движение товара, находит «засыпающих» клиентов, выявляет неэффективных дистрибьюторов, предупреждает о дефиците.

«Государство через систему маркировки создало для бизнеса уникальный инструмент – полную прозрачность цепочки поставок от производителя до конечной точки продажи, – сказал основатель PulseMetrics Карен Саркисян. – Раньше такой уровень детализации был просто недоступен, а сейчас это реальность благодаря государственной инфраструктуре. Наша задача – сделать так, чтобы этим могли пользоваться не только крупные игроки, но и малый бизнес, который составляет основу экономики».

Ключевые факты: более 80% производителей используют «Честный знак» только для отчетности, не осознавая аналитического потенциала данных; компании, грамотно работающие с данными маркировки, увеличивают выручку на 40–60% без дополнительных вложений в маркетинг; ИИ-система помогает выявлять неэффективных партнеров, предотвращать дефицит товара и возвращать "засыпающих" клиентов на ранней стадии; первые пользователи платформы растут в два-три раза быстрее конкурентов; для получения бесплатного доступа на постоянной основе достаточно подтвердить статус МСП через реестр ФНС.

В отличие от классических BI-систем, которые требуют месяцы на внедрение, PulseMetrics запускается за один день. ИИ-ассистент автоматически загружает данные из «Честного знака» каждую неделю, анализирует динамику и формирует список конкретных действий с приоритетами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще