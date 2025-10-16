Школа аналитиков данных МТС открыла новый набор

МТС объявляет о том, что ее дочерняя компания МТС Web Services (MWS), открыла набор студентов на четвертый поток Школы аналитиков данных МТС. Прием заявок продлится до 30 октября 2025 г. Обучение полностью бесплатное и будет проходить в онлайн-формате. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Программа Школы аналитиков данных МТС направлена на студентов последних курсов технических специальностей, junior/middle аналитиков данных, а также специалистов из смежных областей ИТ, желающих лучше изучить анализ данных. Попасть на курс можно, пройдя конкурсный отбор – для этого нужно написать мотивационное письмо, заполнить анкету и успешно справиться с профильным тестированием.

Результаты отбора будут доступны 7 ноября 2025 г. Всего планируется набор 80 студентов: 50 мест с возможностью получения обратной связи от преподавателей, 30 – выделено дополнительно только для прослушивания лекций. Слушатели из второй категории могут перейти в статус участников при наличии мест и отказе в обучении кого-то из действующих студентов.

Обучение в Школе аналитиков данных МТС продлится 10 месяцев и будет проходить в режиме онлайн. Два раза в неделю действующие эксперты из разных продуктов Центра BigData MWS будут проводить для студентов вебинары. Теоретическая часть и разбор практических кейсов разбиты домашними заданиями и контрольными работами – специалисты MWS также дают слушателям обратную связь по проектам в рамках образовательного процесса.

Обучение в Школе аналитиков данных МТС является программой дополнительного профессионального образования и по итогам студенты, успешно завершившие обучение, получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Также самые талантливые смогут пройти стажировку в МТС Web Services и даже получить приглашение на работу. Для мотивации за выполнение заданий, посещение занятий и участие в интерактивах будут начисляться баллы, которые можно обменять на мерч МТС. Доступ к материалам курса на портале сохраняется на протяжении всего процесса обучения.

Образовательная программа учитывает ключевые направления в изучении больших данных: SQL, Python, математику, ML, Big Data, работу с нейросетями и рекомендательными системами. Учащиеся также смогут освоить Spark, дообучение моделей, обработку естественного языка (NLP) и принципы построения ML-моделей в разных сферах использования, например, в геоаналитике, рекламе и финтехе. Также для слушателей предусмотрен полезный профессиональный нетворкинг и блоки по основам ML System design и противодействию адверсальным атакам.

«Умение грамотно работать с данными открывает перед специалистами широкие карьерные и профессиональные перспективы. Мы уже четвертый год проводим набор в бесплатную Школу аналитиков данных МТС и видим растущий спрос и интерес среди студентов к этой области ИТ. В прошлом году конкурс среди желающих попасть на курс составлял 62 человека на место, мы получили порядка 5 тыс. анкет. За четыре потока курс прошли 114 человек. В этом году мы ожидаем еще более высокую конкуренцию. Для нас важно давать актуальные знания талантливым специалистам, проводить обучение на действующих кейсах и продуктах, а также растить кадры для собственных проектов MWS и рынка в целом», — сказал Никита Зелинский, директор по машинному обучению и исследованию данных МТС Web Services.