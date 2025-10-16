В «Мобиус Технологии» разработали ИИ-решение для оценки компетенций персонала

Компания «Мобиус Технологии» создала решение на основе ИИ, позволяющее провести всестороннюю оценку универсальных компетенций сотрудников и измерить рост навыков в конкретных цифрах. ИИ-бот для оценки компетенций в настоящее время проходит тестирование в образовательном центре компании — «Академии "Мобиус"», а также в Финансовом университете при Правительстве России и Колледже информационных и креативных технологий IThub. Об этом CNews сообщили представители «Мобиус Технологий».

Результаты оценки позволяют формировать индивидуальные планы развития, принимать обоснованные кадровые решения и повышать общую эффективность команды. Комплексная оценка проводится с помощью специально разработанных кейсов с использованием нейросети, охватывающих сразу несколько компетенций. Участники решают практические задачи, моделирующие реальные рабочие ситуации, в формате интервью — либо текстом, либо голосом.

ИИ-решение в виде чат-бота разворачивается в Telegram, что дает доступ с любого устройства: компьютера, планшета, смартфона. Система создана на языке Python с использованием современных библиотек, работает на базе DeepSeek-R1:8b, умеет формировать задания и обратную связь под конкретную должность, обрабатывает запросы в реальном времени. Данные сохраняются в облаке Cloud.ru. При необходимости решение можно масштабировать на локальные серверы или в приватное облако, оптимизировать и снижать вычислительные затраты за счет квантования модели, а также дополнять новыми данными.

Решение обладает широким набором опций для гибкой настройки под конкретного заказчика: разные базы кейсов для корпораций и студентов, адаптация под должностные инструкции и внутренние модели компетенций и др. Чат-бот может быть одновременно запущен для десятков и сотен участников, что значительно сокращает время оценки.

В его основе лежит собственная методология «Академии "Мобиус"»: каждая из компетенций описывается через набор навыков, а навыки раскрываются через знания, умения и поведение. Компетенции и навыки имеют свои индикаторы и привязываются к корпоративным ролям и грейдам для обеспечения прозрачности требований и ожидаемых результатов на каждой должности.

Важно отметить, что ИИ-решение работает с универсальными компетенциями, которые сегодня относятся к ключевым, но при этом продолжают быть сложно измеримыми. Это создает определенные барьеры для оценки команды и управления персоналом. Чтобы решить эту проблему, в «Мобиус Технологии» применили и доработали модель 4К — четыре универсальные компетенции: критическое мышление, творческое мышление, креативность и коммуникация.

Ответы сотрудников анализируются не только по поведенческим индикаторам из матрицы компетенций, учитывается также психотип, что позволяет оценить реально проявленный навык, а не предрасположенность. К оценке добавляется типология Майерс-Бриггс (Myers-Briggs Type Indicator), психологический инструмент для определения типа личности. Это дает возможность наслаивать логику оценку компетенций с учетом того, какие черты характера есть у человека — чтобы понимать, как наиболее эффективно выстроить его дальнейшее развитие, опираясь на сильные стороны или нейтрализуя слабые.

«Мы старались создать инструмент, который помогает быстро, достоверно и системно оценить компетенции сотрудников, составить для них персональные планы роста, — сказал Виталий Богачев, руководитель «Академии "Мобиус"». — В простом формате диалога он позволяет выявлять сильные стороны и зоны развития, легко масштабируется на разные уровни персонала и число участников, делая процесс оценки понятным и прозрачным. Тестирование показало, что уже через пару недель респонденты начинают по-другому вести себя на работе: улучшается командное взаимодействие, повышается вовлеченность. Участники тестирования отмечают, что кейсы очень близки к специфике их деятельности».