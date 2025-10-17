CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры Веб-сервисы Искусственный интеллект axenix
|

Исследование «Синергии»: 40% россиян отметили рост эффективности своей работы благодаря ИИ

Аналитический центр Университета «Синергия» провел опрос среди пяти тысяч россиян из всех округов страны и выяснил, как внедрение инструментов на основе искусственного интеллекта влияет на их работу. Об этом CNews сообщили представители Университета «Синергия».

18% респондентов сообщили, что их работа стала значительно эффективнее после появления решений на основе ИИ. 22% почувствовали изменения, но пока считают их несущественными. 43% опрошенных никаких изменений не заметили, а 4% и вовсе заявили, что ИИ усложнил им работу. Еще 13% затруднились ответить.

Инструменты на основе ИИ позволяют россиянам сокращать время на выполнение рутинных задач. Так, 6% респондентов экономят более 5 часов в неделю, 12% — от 2 до 5 часов в неделю, 51% — не больше двух часов. 15% участников опроса сказали, что ИИ-инструменты не экономят их время, а то и вовсе его отнимают. 16% опрошенных воздержались от ответа.

Судя по результатам исследования, чаще всего россияне используют нейросети для создания текстов (72%), анализа данных (56%), генерации идей и креатива (69%), генерации изображений (60%), перевода (42%), планирования (28%) и другого (25%).

«Все по-разному относятся к внедрению нейросетей в работу: кто-то уже использует их чуть ли не для каждой задачи, а кто-то намеренно избегает. Но результаты нашего опроса подтверждают, что нейротехнологии все реже воспринимаются как замена человека и все чаще как инструмент, который помогает экономить время на рутинных процессах и переключать фокус на смысловые. В этом ключе нашей главной задачей становится подготовка специалистов, которые смогут использовать ИИ ответственно и эффективно, превращая технологии в драйвер личного и профессионального роста», — сказал ректор Университета «Синергия» Артем Васильев.

30% респондентов испытывают прилив вдохновения при работе с ИИ, а 55% чувствуют облегчение, так как нейросети экономят время и силы. Между тем 8% чувствуют настороженность, поскольку решения на основе ИИ меняют их сферу деятельности. Почти столько же (7%) отметили раздражение при работе с ИИ: искусственный интеллект мешает им трудиться в привычном формате.

Интересно, что только 18% опрошенных безоговорочно доверяют ИИ. 31% доверяет результатам работы искусственного интеллекта, но всегда за ними перепроверяет. Почти половина граждан (51%) не доверяет ИИ совсем и использует его только как подсказку.

Сэкономленное благодаря ИИ время участники опроса тратят на дополнительные рабочие задачи (52%), обучение и развитие (25%), отдых с семьей или с друзьями (13%). Каждый десятый затруднился ответить.

Среди рисков, возникающих при использовании ИИ, респонденты отмечают потерю рабочих мест (12%), ошибки и недостоверные данные (59%), утечку персональной информации (24%). 5% о рисках не задумывались.

53% россиян уверены, что через пять лет роль нейросетей будет значительной, они будут помогать в рутинных процессах, а 18% — что нейросети будут выполнять большинство задач. 26% респондентов прогнозируют, что роль ИИ будет небольшой, вспомогательной, а 3% считают, что ажиотаж вокруг нейросетей схлынет и их перестанут использовать.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«СберМобайл» перешел с Redmine и Confluence на российские решения от EvaTeam

Топ-менеджер запугал всю компанию фальшивым сообщением о вирусе и уволил разоблачившего его сотрудника

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Созданы гибридные многослойные чипы более, чем из 40 слоев

Владельцев и топ-менеджеров телефонного завода осудили за взятки руководству Минобороны

Захват китайского производителя чипов в Европе нарушит выпуск машин Toyota, Ford, Volkswagen, BMW и General Motors

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Электронный документооборот и управление контентом
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы стоимостью до 30 000 рублей: хиты продаж

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще