В Москве определили победителей молодежного IT-чемпионата

Финал престижного международного турнира состоялся на Российской энергетической неделе. Победители прошли серьезные интеллектуальные испытания. Триумфаторы IT-чемпионата получили награды от вице-премьера РФ Александра Новака и гранты от «Газпром нефти».

IT-чемпионат нефтяной отрасли проводится с 2021 года при поддержке Министерства энергетики РФ, «Газпром нефти» и оргкомитета международного инженерного чемпионата CASE-IN. За пять лет проведения соревнования в нем приняли участие представители более 100 компаний и 78 вузов России и стран СНГ.

По словам вице-премьера РФ Александра Новака энергетическая отрасль находится на этапе масштабной цифровой трансформации, и ключевую роль в этом процессе играют молодые специалисты с их «прорывными идеями».

Турнир проходил в несколько этапов: решение задач, хакатоны и разработку бизнес-кейса на тему применения искусственного интеллекта для промышленной автоматизации. Общий призовой фонд составил 1,5 млн рублей.

Идеи участников чемпионата пройдут экспертизу в ведущих инженерных центрах компаний ТЭК с перспективой внедрения в бизнес-процессы. Также разработчики смогут развить свои проекты до полноценных стартапов, подав заявку на участие в акселерационных программах «Энерготехнохаб Петербург» и «Индастрикс».

«Реализуя такие проекты, как IT-чемпионат, мы даем возможность талантливым специалистам показать себя, раскрыть свой потенциал и узнать о прикладных задачах, стоящих перед нашей отраслью. Этот конкурс является одним из инструментов для формирования кадрового резерва компании, — уверен Александр Дюков, председатель правления «Газпром нефти». — Так, некоторые финалисты IT-чемпионата прошлых лет сегодня уже успешно работают в «Газпром нефти», а также развивают свои идеи до полноценных проектов в наших акселераторах для стартапов».