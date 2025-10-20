Виктор Британский назначен директором Архангельского филиала «Ростелекома»

Директором Архангельского филиала ПАО «Ростелеком» назначен Виктор Британский. Новый руководитель более 30 лет проработал в техническом блоке компании, а с 2018 г. занимал должность заместителя директора – технического директора регионального подразделения. Андрей Прищемихин, ранее возглавлявший филиал, назначен на пост директора Ростовского отделения «Ростелекома». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В зону ответственности Виктора Британского войдут развитие бизнеса и укрепление лидерских позиций компании в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Основными задачами станут развитие телекоммуникационной инфраструктуры и реализация цифровых решений для государства, бизнеса и населения.

Александр Логинов, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком»: «Андрей Прищемихин сформировал команду единомышленников, которая плодотворно работает над технологическим развитием непростого с точки зрения географии и климата региона, над цифровизацией социальной и государственной сфер, внедрением современных услуг для бизнеса в Поморье и Ненецком автономном округе. Убежден, что глубокое понимание механики работы на территории, опыт и активная деятельность Виктора Британского позволят не только сохранить, но и приумножить эти достижения, выведя работу филиала на новый уровень».

Архангельский филиал «Ростелекома» является ключевым оператором телекоммуникационных услуг в регионе. Благодаря работе по устранению цифрового неравенства современные услуги связи появились в 197 труднодоступных и малонаселенных пунктах. Реализованы проекты по подключению лечебно-профилактических и социально значимых учреждений. Компания выполняет проекты по обслуживанию системы 112 и региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО). Традиционно «Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдение за ходом государственной итоговой аттестации и в Единый день голосования.

Виктор Британский, директор Архангельского филиала ПАО «Ростелеком»: «Для меня это высокая и амбициозная задача — принять ответственность за руководство филиалом. Я чувствую доверие и поддержку коллег, которые на протяжении многих лет являются частью нашей команды. Вместе мы добились значительных результатов, и я уверен, что продолжим реализовывать проекты, направленные на цифровизацию двух регионов, совершенствовать продукты и умные решения для всех категорий наших абонентов, а также улучшать качество сервиса».

Виктор Британский родился 9 мая 1978 г. в городе Мирном Архангельской области. Окончил Северо-Западный технический университет. В 2010 г. завершил обучение по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Повышал квалификацию по курсам «Цифровая трансформация бизнеса» в Санкт-Петербургском государственном университете и «Персональное управленческое искусство» в Таллиннской школе менеджеров. Неоднократно принимал участие в программах развития кадрового резерва и внутреннего обучения.

Виктор Британский женат, воспитывает троих сыновей. В свободное время много читает, увлекается баскетболом, горными лыжами и путешествиями.