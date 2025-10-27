CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Компании ОЭЗ «Технополис Москва» увеличили выручку на 49%

В первом полугодии 2025 г выручка резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва» возросла на 48,9% – до 108,3 млрд руб. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина город оказывает всестороннюю помощь инновационным предприятиям. Благодаря этой поддержке столичные компании постоянно увеличивают объемы производства высокотехнологичной продукции, которая востребована в России и других странах. Так, за первые шесть месяцев 2025 г. выручка резидентов ОЭЗ “Технополис Москва” составила 108,3 млрд руб. Это на 48,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщил Максим Ликсутов.

Сейчас в столичной ОЭЗ работает свыше 230 компаний, которые выпускают продукцию в критически важных отраслях промышленности: от медицинского оборудования до станков и роботов. В 2030 г. их количество увеличится в 2,5 раза и составит около 600 предприятий.

Модернизация и расширение производств на территории столицы возможно благодаря поддержке Правительства Москвы. Компании-резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» могут пользоваться масштабными налоговыми преференциями и льготами: в течение 10 лет предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество, землю и транспорт, а налоговая ставка на прибыль составляет 2% вместо 25%. Резиденты также освобождены от уплаты таможенных пошлин и НДС при ввозе товаров и оборудования в рамках процедуры свободной таможенной зоны. Сэкономленные средства предприятия направляют на увеличение объемов производства, а также на разработку и внедрение новых высокотехнологичных решений.

