CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация
|

«Контур» и Naumen выпустили совместное решение для проверки контрагентов ​

В платформе для взаимодействия с поставщиками Naumen SRM теперь можно автоматически оценивать благонадежность контрагентов. Такая возможность появилась благодаря интеграции с «Контур.Фокусом». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Naumen SRM предназначен для взаимодействия внутренних служб компании с контрагентами по процессам закупок и снабжения. Система собирает и анализирует данные о деятельности поставщиков, помогает отобрать партнеров с самыми выгодными условиями, контролировать исполнение контрактов и выявлять потенциальные риски.

Новое решение «Контур.Фокуса» и Naumen SRM представляет собой готовый интеграционный модуль, через который можно получать данные о физлицах и юрлицах непосредственно в системе закупок. Достаточно указать ИНН, и реквизиты поставщика заполнятся автоматически. Модуль анализирует основные показатели деятельности компании и оценивает их по по системе светофора: стоп-факторы отмечаются красным цветом, положительные показатели – зеленым.

Антон Ломовский, руководитель проекта «Контур.Фокус»: «С помощью готового модуля «Контур.Фокуса» и Naumen SRM можно проверить надежность поставщика более чем по 100 аналитическим показателям, которые покажут признаки банкротства, задолженности по налогам, сведения о договорах лизинга и залогах, закупках и банковских гарантиях, исполнительных производствах и арбитражах, финансовом состоянии, связанных компаниях. Таким образом, на любом этапе работы – от выбора поставщика до выполнения контракта – можно отслеживать реальное состояние контрагента, изменение его благонадежности».

Игорь Новиков, руководитель отдела внедрения департамента систем управления закупками и взаимоотношениями с поставщиками Naumen SRM: «Проверка благонадежности контрагентов — один из базовых элементов при построении системы взаимоотношений с поставщиками. Мы давно отмечаем, что решение «Контур.Фокуса» широко востребовано на рынке. Появление нового источника данных в нашей платформе Naumen SRM позволит воспользоваться возможностями «Контур.Фокуса» прямо в контексте решаемых задач, – например, при формировании конкурентного листа или в процессе принятия решения по аккредитации поставщика – без необходимости переключения между разными системами».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Российские ИТ-шники под прицелом: Им обещают бесплатное образование, а потом требуют вернуть миллионы

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Amazon засекретила реальный расход воды своими ЦОДами

Поставлен новый рекорд посещаемости CNews: 858 тыс. посетителей и 1,4 млн просмотров за сутки

Оказывается, это заразно. AMD начала массово выпускать древние процессоры под видом новейших. Пример подала Intel

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Как корректно поставить задачу ИИ и избежать ошибок при запросе: советы ZOOM

Как сделать умный телевизор полезным: 10 лучших приложений для Android TV

Обзор смартфона HUAWEI Pura 80: младший флагман с отличной камерой

Показать еще

Наука

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/