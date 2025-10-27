Российские работодатели все чаще вкладываются в развитие своих сотрудников

Конкуренция за квалифицированных специалистов сегодня как никогда высока, а стоимость найма выросла в разы по сравнению с несколькими годами ранее. В этих условиях бизнесу становится выгоднее не только искать новых сотрудников, а развивать и удерживать уже работающих. По данным исследования hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга компании все активнее закладывают в бюджеты средства на проверку и расширение навыков персонала. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Исследование hh.ru 2025 г. В опросе приняли участие 724 представителя российских компаний, включая 117 работодателей из ИТ-сферы.

Медиана годовых инвестиций в это составляет 50-100 тыс. руб. Такой подход позволяет снижать затраты на подбор, повышать вовлеченность команды и закрывать кадровые потребности за счет внутреннего роста.

Крупные расходы при этом остаются редкостью: лишь 8% работодателей тратят на эти цели от 500 тыс. руб. и более ежегодно. Большинство компаний укладываются в значительно меньшие суммы: 24% расходуют до 50 тыс. руб. в год, 15% — от 50 до 100 тыс., а 13% — от 100 до 500 тыс. руб. В среднем по России медиана годовых затрат на проверку и развитие навыков составляет от 50 до 100 тыс.

Данные hh.ru: годовые затраты компаний на проверку навыков сотрудников

Различия между типами бизнеса при этом очевидны. Малые компании чаще всего ограничиваются минимальными бюджетами — до 50 тыс. руб.: почти четверть (37%) представителей малого бизнеса указывают именно этот диапазон расходов, что значительно выше среднего по рынку (24%). Средние компании, напротив, чаще инвестируют от 50 до 100 тыс. руб. (17%) и от 100 до 500 тыс. руб. (14%), стремясь системно оценивать кандидатов и развивать внутренние компетенции. Крупный бизнес выделяется самыми высокими объемами вложений: 14% компаний тратят от 100 до 500 тыс. руб., 8% — от 500 тыс. до 1 млн, а 7% — от 1 до 5 млн. Работодатели активно проверяют компетенции не только у действующих сотрудников, но и на этапе подбора. За последний год одна компания в среднем оценила 25 кандидатов: малый бизнес — 14, средний — 25, а крупный — 50 человек.

Интерес к инструментам оценки и развитию сотрудников продолжает расти. Трое из четырех работодателей (75%) заявили, что им было бы интересно иметь доступ к базе кандидатов с уже проверенными навыками. Такой подход помогает экономить время на отборе, снижает риск ошибок при найме и ускоряет закрытие вакансий. Особенно востребованы подобные решения среди среднего и крупного бизнеса — по 75% компаний в каждом сегменте выразили готовность воспользоваться такой базой. Средние компании видят в этом способ повысить эффективность подбора, а крупные — инструмент оптимизации масштабных потоков найма. Малый бизнес также проявляет высокий интерес (72%), рассматривая такие сервисы как возможность сократить расходы и компенсировать нехватку внутренних HR-инструментов. В целом данные показывают, что запрос на прозрачность и объективность при оценке кандидатов становится универсальным для всех категорий работодателей.

Похожая динамика наблюдается и в отношении интереса к подробным результатам тестирования кандидатов. Две трети компаний (69%) хотели бы получать детальные отчеты с разбивкой по компетенциям и рекомендациями по развитию. Такой формат помогает не только объективно оценивать претендентов, но и использовать результаты для обучения и адаптации сотрудников. Среди малого бизнеса интерес проявляют 68% работодателей — чаще всего это компании, которые ищут инструменты для комплексной оценки при ограниченных ресурсах. В среднем бизнесе доля заинтересованных достигает 70%: такие организации чаще интегрируют результаты тестов в программы развития персонала. Крупный бизнес демонстрирует наибольший интерес — 71%, что связано с необходимостью стандартизировать процессы подбора и выстроить единый подход к оценке компетенций на уровне всей компании.

«Наем становится все дороже, и компании понимают: выгоднее вырастить нужного специалиста внутри, чем бесконечно искать нового. Все больше работодателей делают акцент на оценке навыков — это помогает точнее подбирать кандидатов, понимать, насколько действующие сотрудники соответствуют задачам бизнеса, и выстраивать программы их дальнейшего развития. Такой подход не только экономит ресурсы, но и укрепляет команду, повышает вовлеченность и снижает текучесть персонала. Компании, которые инвестируют в оценку, обучение и внутренний рост сотрудников, уже сегодня получают устойчивое конкурентное преимущество — они быстрее закрывают вакансии, удерживают сильных специалистов и формируют команду, способную расти вместе с бизнесом в долгосрочной перспективе», — сказала Марина Дорохова, руководитель направления «Навыки и карьера» hh.ru.