«Базис» открыла центр по подготовке ИТ-специалистов в МГТУ имени Баумана

Российский разработчик программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой «Базис» (входит в группу компаний «Ростелеком») и МГТУ имени Н. Э. Баумана открыли специализированный центр по подготовке ИТ-специалистов.

Центр расположился в историческом корпусе химической лаборатории университета (Бригадирский переулок, 13, стр. 1, аудитория 3.26) на кафедре «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии», которая занимается подготовкой специалистов по направлению программной инженерии. Новый центр оснащен современными рабочими местами и будет использоваться студентами Бауманки по основному расписанию занятий — ежегодно на его базе будут обучаться от 500 человек. Здесь также возможно проведение внешних мероприятий: проектных сессий, мастер-классов и хакатонов.

ИТ-продукты «Базиса» также будут задействованы в рамках учебного курса, посвященного практикам DevOps и управлению ИТ-средой. Кроме того, в ЦОД МГТУ имени Н. Э. Баумана внедряется флагманская платформа серверной виртуализации Basis Dynamix, предназначенная для эффективного распределения вычислительных ресурсов и централизованного управления серверными мощностями.

Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса», сказал: «Сотрудничество с Бауманкой — это не просто вклад в подготовку инженерных кадров, а стратегическое партнерство с одним из сильнейших технических вузов страны. В 2022 г. университет среди первых четырех вузов запустил образовательную программу “DevOps-инженер с нуля”, и сегодняшнее расширение взаимодействия стало логичным продолжением этой работы с использованием отечественного ПО “Базиса”. Мы видим реальную потребность в практико-ориентированном обучении и стремимся предоставить студентам доступ к современным инструментам управления динамической ИТ-инфраструктурой. Это критически важно для устойчивого развития отрасли и достижения технологической независимости».

Андрей Пролетарский, руководитель Научно-учебного комплекса «Информатика и системы управления» МГТУ имени Н.Э. Баумана, отметил: «Открытие центра — пример содержательного взаимодействия университета с индустриальным партнером. Студенты получают возможность осваивать востребованные компетенции в современной технологической среде, включая практику работы с отечественными платформами. Это повышает качество подготовки и приближает учебный процесс к задачам, с которыми они столкнутся в профессии».

«Базис» системно развивает подготовку ИТ-специалистов и инженерных кадров. Собственная образовательная программа «DevOps-инженер с нуля» реализуется в более чем 40 вузах-партнерах. В 2024 г. обучение по ней уже прошли более 12 тыс. студентов. В рамках программы будущие специалисты осваивают практические навыки работы с технологиями управления ИТ-инфраструктурой на базе полностью импортонезависимых решений.

