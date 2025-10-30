Exeplant FabricaONE.AI и «Хайтэк-Интеграция» заключили соглашение о партнерстве

Компания Exeplant FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline), российский разработчик решения для управления производством ExeMES, и российский системный интегратор «Хайтэк-Интеграция», заключили партнерское соглашение.

Целью сотрудничества является объединение усилий в продвижении и внедрении ExeMES на российских промышленных предприятиях. «Хайтэк-Интеграция» обладает опытом в комплексной цифровизации, включая проектирование ИТ-инфраструктуры, интеграцию различных систем и внедрение специализированных решений для промышленности.

В рамках партнерства Exeplant будет отвечать за продукт ExeMES и методологию его внедрения, а «Хайтэк-Интеграция» возьмет на себя масштабирование внедрений и обеспечение результата на производственных площадках.

«Сотрудничество с таким опытным партнером как «Хайтэк-Интеграция» имеет для нас ключевое значение. Коллеги высоко оценили преимущества ExeMES: готовность к быстрому запуску, зрелую функциональность и открытую интеграцию, и разделяют нашу стратегию развития отечественных решений. Уверен, вместе мы обеспечим заказчикам качественный и измеримый результат», — отметил Юрий Керейник, исполнительный директор Exeplant FabricaONE.AI.

«Мы рады стать партнером Exeplant, – сказал Игорь Вайсблюм, генеральный директор «Хайтэк-Интеграция», – совместно мы предложим рынку эффективные решения для цифровизации производства, основанные на нашем опыте и возможностях ExeMES».