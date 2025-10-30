Группа Rubytech вошла в топ-10 российских ИТ-компаний по результатам рейтинга РБК 500

Группа Rubytech российский производитель программно-аппаратных комплексов Скала^р и разработчик технологий для высоконагруженных ИТ-инфраструктур, заняла 411-ю строчку в общем рейтинге РБК 500 и седьмое место в сегменте информационных технологий. Выручка компании за 2024 год составила 44,6 млрд руб., показав прирост +45% к предыдущему году. Также Группа стала одним из лидеров по размеру чистой прибыли в своём сегменте — 5 млрд рублей, +29% к 2024 году.

«Попадание в топ-10 крупнейших ИТ-компаний России всего за пять лет работы — подтверждение того, что выбранная нами стратегия работает. Рост выручки на 45% и чистой прибыли на 29% отражает растущий спрос рынка на надёжные решения для высоконагруженных ИТ-инфраструктур. Мы помогаем крупнейшим предприятиям и госсектору обеспечивать технологический суверенитет и строить системы, готовые к вызовам завтрашнего дня. Стратегия, ориентированная на качество и глубокое понимание потребностей заказчиков, позволяет нам оставаться лидерами в данном сегменте», — говорит Игорь Ведёхин, CEO Группы Rubytech.



Рейтинг РБК 500 позволяет определить крупнейшие российские компании в разных сегментах бизнеса, проанализировать экономические процессы в каждой отрасли и представить прогноз будущих изменений. При исследовании учитывались российские компании, которые отвечают требованиям информационной прозрачности.

Обязательным условием участия в рейтинге является публикация финансовых показателей компании за 2024 год — специально для РБК, в СМИ или в открытых информационных системах (СПАРК, Интерфакс-ЦРКИ, ФНС и других). Аналитики используют данные консолидированной отчётности по МСФО, а при её отсутствии — отчётности по РСБУ.

