Ivideon выкупил долю Sk Capital, завершив инвестиционное партнерство сторон

Компания Ivideon, российский разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, и венчурный фонд Индустриальный под управлением Sk Capital завершили сделку по выкупу доли, принадлежавшей фонду с 2018 г.

«Сделка отражает уверенность акционеров в устойчивом развитии Ivideon и открывает новый этап независимого роста компании. Финансирование, привлеченное благодаря Sk Capital, стало основой для масштабирования бизнеса, выхода компании в новые сегменты и расширения продуктовой линейки. Мы благодарны Sk Capital за партнерство в этот важный для нас период становления и роста», — сказал генеральный директор Ivideon Заур Абуталимов.

«Фонд Индустриальный под управлением Sk Capital был создан с целью развития высокотехнологичных отраслей России через поддержку отечественных инновационных компаний и проектов. Ivideon – отличный пример эффективности работы нашей команды. Инвестиции и наша вовлеченность не только помогли компании вырасти в пять раз и превратиться из стартапа в устойчивый и прибыльный бизнес, но и позволили укрепить позиции Ivideon как лидера облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, сохранив и усилив компетенции отечественных специалистов в этой стратегически важной области», – сказал Александр Чайкин, управляющий директор Sk Capital.

Ivideon предлагает облачные и гибридные решения для видеонаблюдения, а также модули видеоаналитики на базе искусственного интеллекта, делая передовые технологии доступными для компаний любого масштаба. Также компания развивает сервисные решения, направленные на улучшение клиентского опыта и достижение операционных результатов в ежедневной работе компаний. С момента запуска сервиса к системе подключено более 3 млн устройств, а мобильное приложение скачано свыше 6 млн раз. Сегодня решения Ivideon используют пользователи в 130 странах мира.

С момента основания в 2010 г. Ivideon привлек $15 млн инвестиций, в том числе $8 млн в раунде с участием Sk Capital в 2018 г. По итогам 2024 г. выручка группы компаний Ivideon выросла на 65% и превысила 1,7 млрд руб., а рентабельность по Ebitda составила более 25%.