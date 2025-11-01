CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Инвестиции и M&A Телеком
|

Voxys разместила выпуск биржевых облигаций на 300 млн рублей

МКАО «Воксис» объявило об успешном завершении размещения дебютного выпуска биржевых облигаций объемом 300 млн руб. На фоне большого интереса со стороны инвесторов, размещение состоялось в течение одного дня, совокупный спрос превысил объем эмиссии.

Эмиссия состоялась в рамках реализации долгосрочной финансовой стратегии, направленной на расширение присутствия на публичном рынке.

Облигации серии 001P-01 размещены со сроком обращения два года (720 дней) с ежемесячными купонными выплатами по фиксированной ставке 21 % годовых. Компания планирует дальнейшее размещение облигаций в рамках зарегистрированной программы на 2 млрд рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ с прогнозом «развивающийся», присвоен агентством «Эксперт РА». Организаторами размещения выступили Альфа-банк, ГПБ, ИФК «Солид».

Размещение МКАО «Воксис» стало продолжением серии из четырёх выпусков биржевых облигаций ООО «Воксис» совокупным объёмом 1 млрд руб., реализованных ранее. Привлечённые средства компания направит на финансирование стратегических инициатив ИТ- и FinTech-направлений Voxys.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Вместо серийного выпуска - три образца: «Росатом» переиграл масштабный конструкторский заказ для российского электромобиля

Как ИИ помогает автоматизировать работу с документами

Российские ИТ-шники спаслись от инфляции. В отрасли шикарный рост зарплат

Иван Чернов, UserGate: Теперь недостаточно контролировать только исходящий и входящий трафик

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю

С помощью света удалось создать уникальные кристаллы времени, их можно увидеть невооруженным глазом
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/