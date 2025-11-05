CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Авито Работа»: работодатели все чаще готовы брать на работу и обучать пенсионеров — за год число таких вакансий возросло на 57%

Работодатели все активнее размещают вакансии с обучением за счет компании, предлагая такие возможности, в том числе кандидатам пенсионного возраста (60+ лет). По данным «Авито Работы», за III квартал 2025 г. количество таких предложений выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г., а в среднем на таких позициях кандидатам предлагали около 73 670 руб. в месяц за полный день. Об этом CNews сообщили представители «Авито Работы».

Данные платформы отражают динамику средних зарплатных предложений в вакансиях, но не фактический уровень оплаты труда. При расчете темпов роста предлагаемых зарплат не учитываются премии, бонусы и другие компенсационные выплаты, которые работодатель не указывает в вакансии и может предложить на этапе собеседований.

Чаще всего обучение стали предлагать на позициях оператора производственной линии — число таких предложений, доступных для кандидатов старше 60 лет, в III квартале 2025 г. выросло за год в 2,5 раза (+150%), а новым сотрудникам предлагали порядка 98 457 руб. в месяц при условии полной занятости.

Также обучение за счет работодателя стало популярнее в складской логистике. На 83% чаще, чем годом ранее, стали предлагать обучение на сотрудников склада— их зарплатные предложения достигали в среднем 81 184 руб. в месяц за полный день. Как правило такие специалисты занимаются оформлением документации, учетом и маркировкой товаров, проверяют целостности упаковок или контроль отгрузок.

Кроме того, в III квартале 2025 г. вакансий для работников кухни с такой опцией, открытых для кандидатов пенсионного возраста, стало больше на 69%, а соискатели могли рассчитывать в среднем на 72 739 руб. в месяц. В топ-5 вакансий, доступных для кандидатов возраста 60+, где работодатели наиболее часто предлагают дополнительное обучение, также попали пекари (+49%) и стикеровщики (+43%). Средние зарплатные предложения по этим позициям составили 73 739 руб. в месяц и 79 082 руб. в месяц соответственно. Рост числа таких вакансий вполне закономерен: обучение в этих сферах не требует редких или сложных навыков, а возможность быстро обучать новых сотрудников позволяет компаниям оперативно закрывать вакантные позиции и поддерживать стабильность производственных процессов.

av1.jpg

Профессии с наибольшим приростом числа вакансий для пенсионеров с возможностью обучения, III квартал 2024/2025

«В условиях нехватки кадров работодатели все чаще обращают внимание на зрелых кандидатов, предлагая им обучение на рабочем месте. Важным трендом становится расширение границ найма: все больше открывается вакансий с обучением для работников различных отраслей — от промышленности, где число предложений для пенсионеров выросло в 2,3 раза (+126%), до специалистов по документообороту (+71%) и сотрудников HR (+70%). Такой подход позволяет бизнесу закрывать дефицитные позиции, а соискателям — обучаться перспективным профессиям, получать дополнительный доход и оставаться социально активными», — сказал Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать ИИ-ассистента, который действительно работает

Американский ИТ-гигант потребовал от тысяч сотрудников за месяц найти себе новое место в компании. Кто не найдет, будет уволен

5 мифов о нагрузочном тестировании, которые стоят компаниям миллионов

В России создана батарея для бесконтактной зарядки дронов. БПЛА смогут летать бесконечно долго

Евгений Тропин, ДАТАРК: Мы трансформируем бизнес в саморазвивающуюся систему

Глава Верховного суда поручил ускорить внедрение ИИ в российскую судебную систему

Конференции

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра

CNews Awards 2025

Толк Шоу
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Легальные приложения для отслеживания чужого смартфона в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/