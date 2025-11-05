CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Каждый пятый ИТ-специалист отдыхает от семьи и быта в коворкинге

Исследование, проведенное MR Analytics, показало, что 60% ИТ-специалистов и другим представителям цифровых профессий, комфортно работать из дома, однако, уже сейчас каждый пятый представитель подобных специальностей работает из коворкинга или ближайшего к дому кафе. Остальные 20% все еще трудятся в офисе. Об этом CNews сообщили представители MR Analytics.

Основная причина для работы удаленно, которую озвучили ИT-специалисты, это возможность самим строить свой тайм-менеджмент, работать из любой точки, например, из коворкинга в жилом комплексе, при этом сохраняя все инфраструктурные удобства и имея возможность быстро добираться до всех значимых локаций в городе.

Согласно данным исследования, каждого третьего респондента (33%) радует, что он не тратит время на дорогу, 30% ценят комфортную эргономику и уютную обстановку. Каждый четвертый (25%) проводит время в коворкингах, чтобы обрасти новыми связями, обменяться опытом с коллегами и найти партнеров. 12% отмечают возможность находиться в тишине, уйти в переговорную с повышенной шумоизоляцией.

При этом 22% отмечают повышенную эффективность при работе из коворкинга или кафе, а 19% и вовсе признались, что отдыхают там от семьи и быта.

«Покупая квартиру, люди все чаще думают не о стенах, а о том, как они будут жить. Рост числа тех, кто работает из дома, меняет запрос к жилью — коворкинги становятся не бонусом, а частью новой нормы городского комфорта, — сказал Артур Кулешов, и.о. заместителя генерального директора по продажам и digital-маркетингу MR. —Для айтишников и специалистов креативных профессий это стало способом выстраивать собственный ритм жизни, сохранять баланс между личным и рабочим, находить единомышленников и вдохновение. Именно поэтому запрос на коворкинги и функциональные пространства внутри жилых проектов растет год от года. Для многих покупателей это становится не приятным дополнением, а одним из ключевых факторов при выборе жилья».

Психолог Ольга Кравчук отмечает, что выбор коворкинга как места для работы связан не только с профессиональными, но и с личными потребностями.

«Айтишники — это, как правило, люди с высокой когнитивной нагрузкой. Им важно не просто место, где есть Wi-Fi и кофе, а пространство, которое помогает переключаться. Когда человек выходит из дома и меняет обстановку, мозг воспринимает это как новую “сцену” для фокусировки. Поэтому продуктивность растет, а ощущение усталости от быта снижается», — сказала она.

По ее словам, многие специалисты используют коворкинг как форму психологической разгрузки.

«Работа из дома часто размывает границы между личным и профессиональным временем. Коворкинг возвращает ощущение структуры дня — человек приходит, работает, уходит. Это снижает тревожность и помогает сохранить баланс между работой и отдыхом», — отметила Ольга Кравчук.

